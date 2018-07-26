原标题：中美两军将首次在华举办2018年亚太军事医学年会

7月26日下午，在国防部例行记者会上，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校主动发布三条信息：

第三个消息是关于中美2018年亚太军事医学年会的情况。

根据计划，中美两军将于9月17日至21日在中国陕西西安联合主办2018年亚太军事医学年会。本届年会的主题是“挑战与应对：增强全球健康”，设立重大任务卫勤保障、军事医学面临的新挑战、军队全维健康、医疗服务效能最佳化、预防医学、军种卫勤保障等6大学术议题。届时，中国、美国、泰国、新加坡等28国的军队代表和联合国、国际红十字会、东盟医学中心3个国际组织代表共约600人将参会。

该年会是亚太地区的军事医学盛会，旨在为亚太地区军队人员在灾害、卫勤准备及军队医学保健领域提供学术平台，促进各国军队在医疗服务、临床研究、教育训练和疾病预防等领域的交流合作。

这是中美两军首次在华联合主办此项活动。本届年会还将展示中国人民解放军新型卫生装备，包括卫生列车、医院船、卫生飞机、医疗方舱等现役大型骨干卫生装备器材。

责任编辑：张玉