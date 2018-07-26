中国自主研发翔鹰200大型无人机完成研制试飞任务

原标题：（科技）我国自主研发翔鹰-200大型无人机完成研制试飞任务

新华社沈阳7月26日电（记者王莹）近日，由中国科学院沈阳自动化研究所牵头研制的翔鹰-200大型无人直升机完成了全部的研制试飞任务，进入验收阶段。该设备实现了控制系统、动力系统、传动系统等关键部件的国产化，标志着我国大型无人直升机自主研发能力得到了进一步提升。

沈阳自动化所副研究员谷丰介绍，翔鹰-200无人直升机是由沈阳自动化所作为牵头单位，联合中科院多家单位共同研制的。该型无人直升机全长8.7米，高2.5米，有效载荷200公斤，重点突破了自主飞行控制、甲板起降、海洋防护、轻型材料、发动机等关键技术，在国内首次成功实现了大型无人直升机的舰船甲板自主起降技术验证，也是国内同级别无人直升机首次采用新一代国产发动机系统。该量级的无人直升机系统在海洋执法、现代农业、应急救援等诸多领域具有广阔应用前景。

沈阳自动化所从2003年开始从事无人直升机的研究工作，在基础理论、关键技术和系统集成等方面积累了丰富的研发经验，所研制的多款无人直升机系统及装备实现了南极科考、芦山地震救援、跨长江输电线路架设等重大应用。（完）

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