女书记检举省长 最终一人落马一人被断崖式降级

原标题：与省长串供的女书记，11次收受贿赂

来源：长安街知事

中国裁判文书网日前公布的一份判决书显示，四川省资阳市委原书记李佳（女），曾在家、在医院、在办公室，11次收受当地车企贿赂款，共计人民币313万余元、美元1万元。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，李佳曾与四川省原省长魏宏在同一部门共事11年，她落马后检举了魏宏，后又与魏宏串供。最终，魏宏被断崖式降级。

李佳

她先检举省长，后又串供

李佳出生于1966年1月，四川仁寿人。她早年在共青团系统工作，1992年10月起进入省委组织部，在此工作了14年，期间外出任职约2年。

在省委组织部工作期间，李佳与历任副部长、部长的魏宏共事11年。初到组织部时，她还只是副科级，离开时已经是正厅级。

2009年，李佳赴资阳任市委书记，魏宏则于2013年初当选为省长。到2014年11月，李佳因涉嫌严重违纪被查。1年后，魏宏“失联”，中纪委证实，其因涉嫌严重违纪，正在反省思过。

两人前后脚落马的原因很简单：李佳被查后，检举了自己的老领导——魏宏。

李佳与魏宏还曾共同对抗组织审查，中纪委专题片《打铁还需自身硬》披露，通过检察机关、公安机关3名“内鬼”的帮助，身处看守所的李佳与接受中纪委审查魏宏串供，令后者要么拒不认错，要么避重就轻，李佳自己的口供也发生重大变化。

此外，还查出四川省纪委调查李佳案的副书记李世成，曾三次和李佳单独见面。

2016年2月，魏宏被党内撤职、行政撤职，并断崖式降为副厅级非领导职务。他被指在自身存在严重违纪问题的情况下，不珍惜组织多次给予的教育挽救机会，对抗组织审查。此外，他还插手司法活动。

相比之下，李佳的问题严重得多，不仅违纪，还构成了违法。魏宏获处理同年11月，她被内江中院一审判处有期徒刑14年、罚金200万。这名女书记不但利用干部选拔收受50万，还通过为企业谋利受贿556万。此外，还有多达75万元的礼金。

与周永康关系密切的四川黑老大刘汉被捕后交代，他曾向李佳进行过利益输送。

车企老板主动交代，牵出腐败窝案

李佳曾收受四川南骏汽车集团及董事长孙振田贿送的人民币313万余元、美元1万元。

2010年，这家车企为打造30万辆轻微车项目，经集团主要负责人共同研究，由孙振田向李佳行贿13.2万元。2010年至2014年，当该车企与与韩国现代合资成立四川现代汽车有限公司，为求得和感谢帮助，分9次，共送给李佳人民币300万元、美元1万元。

从送钱地点来看，这11次行贿发生在医院1次、李佳的成都家里9次、李佳的办公室1次。

从送钱数额来看，最大的一笔发生在2013年春节前，孙振田到李佳的家中送了60万。最小的一笔发生在2010年3月，当时李佳正在四川省人民医院看病住院，孙振田跑到病房送了1.2万元。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，为了表示关心、联络感情，许多行贿者会乘着领导干部治病住院的机会，以“探病”为名义送上财物。例如甘肃省酒泉市政协原主席杨林，曾在两次因病住院期间收受礼金160万元。

值得注意的是，孙振田不仅给时任资阳市委书记的李佳送钱，还陆续向时任资阳市长、后任市人大常委会主任的罗勤宏行贿人民币110万、美元1万元，以及向后任资阳市长的邓全忠行贿人民币74万元、美元14万元。

2014年9月，四川省纪委在查办邓全忠案时，发现了孙振田的问题，通知其接受调查。在被宣布采取调查措施前，他不仅如实交代了向邓全忠行贿的问题，还主动交代了向罗勤宏、李佳行贿的问题。至此，震惊一时的“资阳腐败窝案”揭开了盖子。

因为孙振田有自首情节，并主动交代对其他案件侦破有重要作用的线索，今年6月7日，四川威远县法院依法作出从轻处罚，一审以单位行贿罪判处该车企罚金60万，判处孙振田有期徒刑2年、缓刑3年。

1964年9月出生的孙振田曾是全国人大代表，案发后，2015年8月，其代表资格终止。

责任编辑：吴金明