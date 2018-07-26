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国防部回应解放军50艘舰艇通过台湾海峡:正常安排

国防部回应解放军50艘舰艇通过台湾海峡:正常安排
2018年07月26日 15:53 海外网
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　　原标题：国防部回应解放军50艘舰艇通过台湾海峡：正常安排

　　针对解放军50艘舰艇通过台湾海峡，7月26日，在国防部的例行记者会上新闻发言人任国强表示，海军舰艇航行台湾海峡，是正常安排，外界不应做过度解读。

　　7月20日至21日，台湾方面表示，有50艘军舰密集通过台湾海峡，声势浩大，蔚为壮观。台媒称，这是大陆军舰首次如此大数量经过台海。台湾防务部门表示，经过内部评估，认为这些军舰是为了躲避台风，而不是“刻意而为”。

　　对此，任国强回应称，解放军在有关海域组织实兵实弹对抗演习，海军舰艇航行台湾海峡，是正常安排，外界不应做过度解读。

责任编辑：张玉

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