原标题：国防部回应解放军50艘舰艇通过台湾海峡：正常安排

针对解放军50艘舰艇通过台湾海峡，7月26日，在国防部的例行记者会上新闻发言人任国强表示，海军舰艇航行台湾海峡，是正常安排，外界不应做过度解读。

7月20日至21日，台湾方面表示，有50艘军舰密集通过台湾海峡，声势浩大，蔚为壮观。台媒称，这是大陆军舰首次如此大数量经过台海。台湾防务部门表示，经过内部评估，认为这些军舰是为了躲避台风，而不是“刻意而为”。

对此，任国强回应称，解放军在有关海域组织实兵实弹对抗演习，海军舰艇航行台湾海峡，是正常安排，外界不应做过度解读。

责任编辑：张玉