原标题：国防部将举行庆祝建军91周年招待会

2018年7月26日下午，国防部召开7月例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。李晓伟 摄

7月26日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校答记者问。

记者：再过几天就是“八一”建军节，请问国防部在今年会举行什么庆祝活动？

任国强：感谢你对中国人民解放军的关注。再过几天就是8月1日，是中国人民解放军建军91周年纪念日。91年前，中国共产党缔造了人民军队。91年来，人民军队在党的领导下，为中国革命、建设、改革事业建立了不朽功勋。为庆祝建军91周年，中国国防部将于7月31日在人民大会堂举行庆祝建军91周年招待会，中央军委委员、国务委员兼国防部长魏凤和上将将主持并致辞。中央军委委员，军委机关各部门和驻京大单位领导、中央和国家机关有关部门负责同志、军队离退休老干部代表、部队英模等各界代表和各国驻华武官约1000人将应邀出席。

为庆祝建军节，我们还专门制作了《今日中国军队2018》专题片，展示英雄的人民军队在新的历史起点上，不忘初心、牢记使命，坚定不移走中国特色强军之路，奋力推进强军兴军伟大事业的精神风貌。会后，我们将把视频上传到国防部官网和官微上，欢迎大家观看。

责任编辑：张玉