“国际军事比赛-2018”有哪些看点？国防部回应

原标题：国防部：我军参加国际军事比赛亮点纷呈

2018年7月26日下午，国防部召开7月例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。李晓伟 摄

7月26日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校答记者问。

记者：“国际军事比赛-2018”将于7月28日正式拉开帷幕。请问本次比赛有哪些看点？

任国强：“国际军事比赛-2018”将于7月28日正式拉开帷幕。这是我军连续第5年参赛，第2年办赛。同以往相比，今年有一些新的看点和亮点。一是我军参赛办赛项目多。我军将在国内承办并参加4项比赛，赴俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯等3个国家参加18项比赛，总计参赛办赛22项。二是来华参赛的外军队伍多。来自俄罗斯、白俄罗斯、巴基斯坦等10个国家的外军参赛队和亚美尼亚观摩团将分别进驻我新疆库尔勒赛区和福建泉州赛区，各项准备工作已经全部就绪。三是我军使用外军装备多。目前，我陆军、空军18支出国参赛队已经全部抵达国外比赛场地，陆军出国参加16项比赛，其中9项自带装备，7项使用外军装备参赛。四是我空军参赛机型多。空军派出轰-6K轰炸机、歼-10A歼击机、歼轰-7A歼击轰炸机和伊尔-76、运-9运输机等5种机型出国参赛。其中，轰-6K轰炸机和运-9运输机是首次出国参赛。五是我军院校首次单独组队参赛。陆军装甲兵学院士官学校和陆军工程大学军械士官学校两所院校均是首次单独组队参赛。

我们相信，我军一定能够高标准办赛、高水平参赛，在国际军事比赛舞台上与各国军队同场竞技、相互学习，展现我军威武之师、文明之师的良好形象。

责任编辑：张玉