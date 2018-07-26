俄媒：中国已接收第一套S400导弹系统

原标题：俄媒：中国接收第一套S400导弹系统
[观察者网综合报道]据俄罗斯官方媒体塔斯社7月26日报道，周四，一名军事外交消息人士告诉塔斯社记者，中国已经接收了第一批俄罗斯制造的S-400防空导弹系统。
塔斯社报道原因消息人士的话称，上周，俄罗斯签署了第一批S-400系统的验收证书，该系统于2018年5月在俄罗斯装船出海抵达中国。在文件签署后，系统就将完全移交给中国。
俄罗斯联邦军事技术合作局（Federal Service for Military Technical Cooperation）没有对这一消息发表评论。
2014年11月，有报道称俄罗斯与中国签署了S-400系统销售合同。2015年11月，俄罗斯总统军事技术合作顾问弗拉基米尔·科京（Vladimir Kozhin）证实了这些报道。
报道称，中国成为S-400系统的第一个外国买家，将先后收到两批S-400系统。
不过报道没有指出中国购买了多少套S-400防空导弹系统。据此前报道，2014年9月俄罗斯国防出口公司和中国国防部签下总额超过30亿美元的订单，内容包括向中国出口4个营的S-400防空导弹系统，另有消息称为6个营。
S-400系统是一款俄罗斯制造的先进防空导弹系统，可以担负从低空近距离到超远程全空域的空袭打击，具有一定的反弹道导弹能力。俄罗斯宣称由于升级了新型搜索雷达和火控雷达，该型防空导弹可以有效对抗隐身目标。该型导弹在使用40N6型防空导弹时候打击距离为400公里，48N6DM型防空导弹时打击距离为250公里，使用9M96E可以对抗40公里外低空高速目标。
S-400具有极强的向下兼容能力，和国内十几个营的S-300系统联网以后，可以提高中国俄式防空导弹的作战能力。
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