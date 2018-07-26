国防部：国防部长魏凤和将于年内访问印度

原标题：国防部：魏凤和将于年内访问印度
7月26日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校答记者问。
记者：印度媒体报道，中国防长魏凤和将于近期访印。请予以证实并介绍有关情况。
任国强：应印度国防部长西塔拉曼邀请，国务委员兼国防部长魏凤和上将计划于年内对印进行正式友好访问。目前，双方防务部门正就有关事宜进行协商。中方将适时发布消息。
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