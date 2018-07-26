台中被取消举办东亚青运会 黄智贤这样批“台独”

原标题：台中被取消举办东亚青运会 黄智贤批“台独”：不认中国人，就没什么好谈的

[环球网综合报道]日前，原定于2019年在台中举办的东亚青年运动会被取消，台当局及岛内“独派”跳脚，再次宣称是大陆“打压”所致。26日，台湾政论节目主持人黄智贤反问道，台中市被取消主办资格，大陆对台湾有没有善意？如果说没有，那四年前胡志强为什么可以争取到举办东亚青运的机会？

对于台当局的表态，黄智贤26日在脸书发问，如果“没有善意，当时大陆为什么帮助台湾争取到主办权？当年，是大陆支持台湾，台湾才拿到主办权的。不然，天上掉下来主办权给你？”

反观日本作为东亚奥林匹克委员会（EAOC）会员国，在临时理事会表决时日本投了弃权票，黄智贤酸道，日本可没有支持，这样，（台当局）还不清楚事实是什么吗？

脸书中，蔡英文还提到此次连战赴陆，大陆领导人指出“是中国人，什么都可以谈，不是中国人，什么都不用谈”。黄智贤表示，岛内“独派”团体推动所谓的“东京2020奥运‘正名’公投”获得民进党支持，“台独”就是不承认自己是中国人。不是中国人，那大陆就没什么好谈了。“‘台独’要‘正名制宪’，大陆不会正名护土”？

对于此次发起东京奥运“正名公投”的台湾退役田径名将纪政，黄智贤批道，1970年的亚运会，纪政说： 我的皮肤是中国人的，眼睛是中国人的，我全身无处不是中国人的，我要永远做中国人，为国争光。而今，“台独”势力掌握了大部分资源，“纪政就不当中国人了”。

黄智贤对此痛批，“纪政挺独，不是今天开始。但骗老百姓，却是实实在在的可恶。她说‘正名公投’过了，2020年的东京奥运，就一定可以用‘台湾队’的名义参加。然后说，台湾办国际运动会，全球都会来。明明奥会（国际奥委会）已经在5月回函，说不准许改名。改名就进不了奥运场地。甚至会被取消会籍。没有奥运加持，怎么会有国家来台参加运动会呢？”

黄智贤讽刺道，“人一独，脑就残”。“但因为她（纪政）自己不承认是中国人，就也不准别人当中国人？道理跟法理都说不通，就用骗，比较快。骗了老百姓，现在事实揭晓。然后呢？”

最后，黄智贤表示，“台独”对台湾两个字有一种奇怪的偏执。“不择手段，不顾事实，坚持说台湾人，不是中国人。这其实是台湾许多病根的起源”。“国民党执政时，大陆帮助台湾国际空间。民进党执政，既然铁了心‘台独’。那，大陆就不会让台湾有任何国际空间了”。“大陆会坚壁清野，让‘台独’没有任何，一丝空间”。

责任编辑：张玉