中国军队文职人员招考报名已突破10万?国防部回应

原标题：文职人员改革对国防和军队建设具有重要意义

7月26日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校答记者问。

记者：日前，媒体报道中国军队文职人员招考报名已经突破10万。请问这将对中国军队的建设发展带来哪些变化？

任国强：我理解你的这个问题，是关于文职人员改革对中国国防和军队建设的影响。军队文职人员改革是贯彻习近平强军思想的重大举措，是推动军事人力资源制度创新发展的重大成果，对中国国防和军队建设具有十分重要的意义。一是有利于重塑我军军事力量体系，进一步优化我军力量构成、推进军队组织形态现代化。二是有利于打造高素质专业化军事人才队伍，把官兵从大量军民通用、不参与一线作战行动的岗位上解脱出来，集中精力提高军事职业素养。三是有利于提高文职人员管理科学化规范化水平，提高军事人力资源对战斗力的贡献率。四是有利于贯彻军民融合发展战略，为各类优秀人才献身国防、报效国家，畅通了进出渠道，搭建了良好平台。

责任编辑：张玉