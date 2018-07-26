特朗普称拟对中国5000亿美元商品加征税 中方回应

原标题：5000亿？中方：美出于国内政治考虑四处挑起和升级贸易摩擦

[环球网综合报道]商务部26日召开例行新闻发布会，回答记者提问。商务部网站对此进行了图文直播。

有记者问到：我们注意到美国总统特朗普日前表示，他已经准备好对中国出口到美国的5000亿美元商品加征关税，请问商务部对此如何回应？一旦真的加征关税，是不是意味着所有中国输美商品都要受到影响，中国将如何应对？

高峰回应称，我们注意到美方的有关言论，美方出于国内政治议程的考虑，不惜损害全球经济复苏进程来之不易的良好环境，不惜影响全球价值链上的企业和消费者的利益，对外四处挑起和升级贸易摩擦，这种非理性的言行是极不负责任的。这种典型的极限施压和讹诈的方法，对于中方不会有任何作用。

中方已经多次强调，我们不愿打贸易战，但也不怕打贸易战，并将坚决捍卫国家核心利益和中国人民的利益。同时，我们将加强与世界各国贸易伙伴的经贸合作，共同维护自由贸易原则与多边贸易体制，推动世界经济健康稳定运行。谢谢。

责任编辑：张玉