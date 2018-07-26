环球时报社评：欧美暂告妥协 中国需从容以对

原标题：社评：欧美暂告妥协，中国需从容以对

欧盟委员会主席容克与美国总统特朗普星期三就解决双方贸易冲突达成妥协，欧盟同意扩大进口美国大豆和液化天然气，美方同意暂不对欧盟汽车和零部件加征关税，双方还表示将朝着零关税、零非关税壁垒和非汽车工业产品零补贴的目标迈进。

美欧星期三的妥协极大缓和了美欧之间的贸易紧张形势，但并没有彻底解决这个问题。双方现在很像中美5月19日在华盛顿发表联合声明时的情形，接下来落实双方的共识还有很长的路要走。欧美将复杂的关税体系降至零是个巨大挑战，欧盟内部很难统一认识，特朗普也有重新翻脸的可能性。

就在与容克谈判之前，特朗普还在通过推特猛烈抨击欧洲，他同意暂不加征欧盟汽车和零部件的关税，堪称是态度上的反转。白宫显然受到美国社会厌倦贸易战而怨声载道的压力，星期二特朗普政府刚刚决定对遭受贸易战打击的农民给予120亿美元的补贴，贸易战对美国自身经济负面影响开始显现，特朗普被迫有所调整。

美欧存在将妥协变成认真谈判、最终走向签署协议的可能性，至少美方放缓与欧洲贸易冲突的节奏，更加集中精力对付中国，这种可能性始终存在。

对此我们有必要从以下几个角度加以客观分析。

第一，中国过去指望中欧联手对抗美国了吗？我们愿意欧洲抵制美国的单边主义做法，但从不认为中欧可以成为对抗美国贸易战的盟友，更没有指望欧洲可以在中国对抗美国的关税压力方面直接帮上忙。中美贸易战是这轮贸易冲突的“主战场”，因此美欧妥协对中国这边更多容易产生的是心理影响，对中美贸易对抗的“战场形势”并不构成重大改变。

第二，中国的情况与欧盟不同。美欧都是发达社会，工业技术能力差不太多，围绕关税问题的实力条件也相对接近。但中国是发展中国家，这是中国加入世贸的法定身份。中国现在的特点是作为单一国家的GDP总量已经很大，但由于社会规模超级庞大，发展很不均衡，大部分领域的生产还较落后，现在把中国作为发达国家来要求，很不公平。特朗普提的核心要求就是中美按照绝对一样的条件开展贸易，这相当于让100公斤的选手与70公斤的选手同台竞技，中国将处于劣势。

WTO之所以允许发展中国家有一定产业保护关税，就是实事求是评估发展中国家贸易能力的结果。特朗普政府是在玩霸道，试图忽悠不了解国际贸易内在规律的人。包括一些中国人都被他唬住了，以为中美关税对等是“有道理的”。

第三，我们同时要关注美欧的零关税谈判能走多远。欧日宣布了建立零关税自贸区，如果美欧也真能朝那个方向走，就会使发达经济体逐渐形成零关税贸易圈。这会对中国进一步加快降低关税形成倒逼态势，因为相映之下，中国的贸易成本就更显高了，对我们扩大贸易不利。

中国扩大开放，从解决贸易纠纷的角度看，实际上就是中国采取更加接近发达国家的贸易标准。中美贸易摩擦也是WTO认定的中国发展中国家地位和美国认定的中国发达国家地位发生了全面冲突，而解决这一摩擦的实质是要在这两个地位的认知之间达成妥协。

假设中美工业制成品全面相互同等关税，美国产品的品牌和技术竞争力将大规模压倒中国，会严重冲击中国工业。另一方面，中国如果不往前走，也有不合理的地方。现在的实际情形是，中国的确在往前走，博鳌论坛上公布的新开放措施涵盖了各主要领域。但目前中国确实做不了的，美国施加再大压力，中国也不会让步。

责任编辑：张玉