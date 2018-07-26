美航企改涉台标注 “打折”部分申请延期两周整改

原标题：美航企官网“压哨”修改涉台标注 “打折”部分申请延期两周整改

中国民航局致函44家航空公司，要求其就错误标注中国台湾和港澳地区的信息进行整改，7月25日是更名最后期限，44家航空公司在“大限”前已全部对官网涉台名称作出修改，美国三大航空公司也在最后一天陆续更改涉台标注，但整改内容尚不完整。中国民航局26日表示，美联航等4家美国航企申请延期两周整改。

26日中国民航局通报相关外航网站涉港澳台信息整改情况。

截至7月25日，涉事44家外国航空公司全部进行了整改，其中40家已完成。中国民航局对相关外航遵守一个中国原则、及时进行整改的举动表示肯定。

美国联合航空公司、美国航空公司、美国达美航空公司、美国夏威夷航空公司等4家航空公司于7月25日向民航局提交整改报告，表示整改内容正在陆续上线，并恳请中国民航局两周后对其官网进行审查。

经核实，其官网确已开始进行整改，但整改内容还不完整。民航局将密切关注，并视情决定是否启动相应民航管理程序。

美航企官网“压哨”修改涉台标注

44家外航全部整改

据了解，美国联合航空公司、美国航空公司、美国达美航空公司等三家航空公司曾以“听从美国政府要求”为由拒绝整改。在“大限”临近之际，路透社24日报道称，一位美国航空公司主管表示，美国国务院于当地时间周一（23日）晚间通报中国驻华盛顿大使馆， 美国几大航空公司将在中英文网站目的地列表中用“城市名称”标注台湾地区目的地。消息人士称，已收到美国政府非正式通知，称美国航空公司未来将只使用城市名称。一名美国政府高级官员则表示，这一变化是美国几大航空公司最终做出的选择。

当地时间7月24日晚间，美国航空公司率先做出修改，在官网目的地列表中仅保留“台北”等城市名称，撤下原本台北后面的“台湾”。在美国航空官网目的地列表中输入“台湾”英文时，仅会出现“高雄国际机场”和“桃园国际机场”等字样，以及机场英文代码KHH及TPE，原本机场名称后面加注的“TW”已被删除。

据台媒报道，美国航空发言人吉尔森（Shannon Gilson）表示，“正如其他航空公司一样，美航准备做出更改，以满足中国的要求。”他强调，“航空业是一项全球业务，我们必须遵守运营航线所在国家的规则。”

美航做出更改后，美国联合航空和达美航空也陆续跟进，都将机场名称后面删除“台湾”，仅保留“台北”等城市名称，但并未标明“中国台湾”。此前，当地时间7月24日下午，夏威夷航空已在官网目的地列表中将“台北，台湾”改为“台北，台北”（Taipei， Taipei）。台媒称，至此，44家航空公司已全部对官网涉台称谓进行了修改。

对此，外交部发言人耿爽在25日例行记者会上表示，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定，记者会相关问题实录如下：

问：美国航空公司和达美航空公司今天都在其官网上更改了对台湾的标识，但并未像其他航空公司一样将台湾标为“台湾，中国”。中方对此是否满意？

答：我们注意到围绕此事取得的一些积极进展，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定。

中方愿与外国企业分享中国的发展机遇，欢迎外国企业到中国投资兴业。同时，我们也希望他们在华经营时，遵守中国的法律法规，尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民的感情。当然，我们也会依法保障他们的合法权益，为其在华经营创造一个公平的环境。

问：今天（25日）是外国航空公司更改官网对台湾标识的最后期限。如果他们不作更改，后果是什么？

答：我刚才已经说过了，我们注意到围绕此事取得的一些积极进展，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定。

我也强调了，外国企业在中国经营，要遵守中国的法律法规，尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民的感情。

问：据报道，关于中国民航局要求外国公司更改官网对台湾标识问题，美国驻华使馆称，反对中国企图强迫私营企业公开使用具有政治属性的特定语言。中方对此有何回应？

答：这两天我们已多次阐明中方立场，坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础。我们希望美国政府敦促有关企业恪守一个中国原则，而不是扯后腿。

问：你刚才提到了许多外国航空公司已经更改了官网对台湾的标识，在中国政府看来，哪些外国航空公司还未能满足中方有关更改涉台标识的具体要求？

答：此前，是中国的主管部门对外国航空公司发出通知，要求其对网站进行整改。所以，如果你关心具体某家航空公司的涉台称谓到底应该怎么改，我建议你还是去向主管部门询问。

中评社：美国航企低头 “一中共识”稳固

对此，香港中评社26日发表快评，大致摘编如下：

今年五月，美国国务院曾发表声明，力挺美国航企抗拒中国大陆的要求。美国航企最终全面屈服，说明美国政府也无力挑战中国大陆的合法、正当要求；另外，这也是“一个中国”原则的胜利，国际社会的“一中共识”更形稳固。 外界留意到，美国航企网站更改了“台湾”标注，但留有“尾巴”。比如网站的航班列表中依然将“台湾”、“香港”与“中国”并列，显示在“国家/地区”栏目中。美国政府高级官员声称，目前的改变方式是美籍航空最好的、也是最终的选择。 美国航企留有“尾巴”，做得不彻底，是有风险的，将陷自己于可能受惩罚的境地。中国大陆可以再要求这些航企的官网再整改，不遵从的航空公司可能会受到影响，中国大陆乘客可能会被要求或自发选择其他航空公司。

没有一家国际航空公司与其他全球知名品牌，敢冒失去中国市场的风险。美国航企目前的改变方式是否如美国政府高级官员所声称的那样，是最好的、也是最终的选择，不妨拭目以待。

责任编辑：张玉