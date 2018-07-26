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美驻华使馆附近发生爆燃 目击者：烟雾高过电线杆

美驻华使馆附近发生爆燃 目击者：烟雾高过电线杆
2018年07月26日 17:18 新浪新闻综合
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　　原标题：北京警方通报今天下午朝阳区爆燃事件

　　来源：南方周末

　　记者 王宇

爆燃事件后，附近的美国驻华使馆恢复正常工作，许多人排队等待进入办理签证。（南方周末记者 王宇/图）　　爆燃事件后，附近的美国驻华使馆恢复正常工作，许多人排队等待进入办理签证。（南方周末记者 王宇/图）

　　据北京市公安局官方微博“平安北京”消息，7月26日下午13时许，一男子在朝阳区天泽路和安家楼路路口十字路口，点燃一疑似爆竹装置后，发生爆燃，导致其手部受伤，无生命危险。

　　附近巡逻民警迅速开展处置，将该男子控制并送医治疗，现场无其他人员受伤。经查，该男子姜某某，26岁，内蒙古通辽人，目前，警方正在进一步工作中。

　　下午15点，南方周末记者赶到现场时看到，现场已清理完毕，但是地上还有零星的血迹和红色痕迹，以及没有清理干净的碎玻璃。身着黄色上衣的保洁人员，正拿着红色抹布清洁地上的红色痕迹，记者仔细辨别，红色痕迹是油漆而非血迹。看到大量记者拍照后，一名身着黑色上衣的男子让保洁人员停止擦拭。19岁的高三学生李先生是少数仍在现场的目击者，他在事发前几分钟来到附近的美国大使馆办理签证。

　　他告诉现场记者，排队时，他先是听到了砰的巨响。然后，“我看到了白色烟雾，烟雾的高度要略高于电线杆。”但他没有看到点燃爆炸装置的人。

　　最先出来处理的是武警，第一批来到现场处置的武警，对现场人员采取了紧急疏散措施。

　　李先生告诉记者，由于办理签证的人数过多，现场十分拥挤，但所幸没有人因此受伤。

　　7月26日下午，有外媒记者在外交部例行发布会上就此事向发言人提问。发言人耿爽回应称，你可能已经注意到了，北京警方已在网上发布消息介绍了目前的一些情况，“我想说的是，这起发生在朝阳区天泽路和安家楼路的事件是一起孤立的治安事件，中国警方已经及时地、妥善地进行了处理。”

责任编辑：张玉

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