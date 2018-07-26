发达经济体正寻求新联盟中国排除在外?商务部回应

原标题：重要发达经济体正寻求新联盟，把中国排除在外？商务部回应

[环球网综合报道]商务部26日召开例行新闻发布会，发言人高峰回答记者提问。商务部网站对此进行了图文直播。

有记者问到，中欧领导人会晤时对中欧自贸区建设问题，中方表示希望加快，但当时欧方说还只是意向，仍需要长时间的过程。但我们知道现在欧方和日本已经达成了高水平的自贸区协定，有消息指欧盟委员会主席容克访美也会带去自贸协定的提议，请问中方如何看待？这是否意味着这些重要的发达经济体在寻求新的联盟，并把中国排除在外？这是否会动摇世贸组织现有的秩序？

高峰回应称，：中欧双方都是自由贸易的坚定维护者和推动者，都希望推动符合自身发展水平和长远发展利益的贸易投资自由化安排。

关于自贸安排与世贸组织多边贸易体制的关系问题，中方始终认为，二者相互促进，相得益彰。我们应该始终坚持多边贸易体制的总体框架，维护多边贸易秩序。同时，成员间的自贸安排也是多边贸易体制的有益补充和积极推动力量。中方一贯主张建设开放透明、互利共赢的区域自由贸易安排，只要符合世贸组织原则，有利于推动经济全球化和区域经济一体化，有利于打造人类命运共同体，我们都持积极态度。同时，我们希望能够维护世贸组织的团结，与各成员一道，共同捍卫和发展多边贸易体制。谢谢。

责任编辑：张玉