原标题：继1省委常委进京履职后，陕西省政府高层再调整

26日下午，陕西省十三届人大常委会第四次会议表决通过了省人大常委会关于徐启方任陕西省人民政府副省长的决定，任命徐启方为陕西省人民政府副省长。

徐启方出生于1965年8月，曾长期在安康市工作，2005年入列安康市委常委，后任市委秘书长、副市长。2013年，徐启方开始主政安康，任代市长、市长。

去年6月，徐启方接替钱引安出任宝鸡市委书记，至今次晋升副部级，担任副省长。

“政事儿”注意到，今年3月，国家机构改革后，原任陕西副省长冯力军已调任司法部政治部主任、党组成员。

而在近日，原任陕西省委常委、政法委书记的杜航伟也已履新公安部党委委员。

徐启方简历

徐启方，男，汉族，1965年8月出生，陕西汉滨人，1986年7月参加工作，1986年7月加入中国共产党，中央党校在职研究生学历，经济师。

1984.09—1986.07 陕西商业专科学校物价专业学习

1986.07—1989.08 安康地区物价局综合科办事员

1989.08—1992.05 安康地区物价局办公室副主任（其间：1986.09—1989.12在陕西财经学院价格学专业学习）

1992.05—1994.12 安康地区物价局党组成员、办公室主任兼价格事务所所长

1994.12—1995.10 安康地区商贸局党委委员、副局长

1995.10—1997.11 安康地区商业局党委委员、副局长（其间：1996.09—1996.11在陕西省委党校青处班学习；1994.08—1996.12在中央党校函授学院本科班经济管理专业学习）

1997.11—1999.07 汉阴县委常委，县政府常务副县长

1999.07—2001.11 汉阴县委副书记，县政府代县长、县长（其间：1999.02—2000.07在陕西财经学院工商学院工商管理研究生班学习）

2001.11—2002.12 石泉县委副书记，县政府代县长、县长

2002.12—2005.11 石泉县委书记（其间：2003.09—2004.01在中央党校县委书记班学习）

2005.11—2006.01 安康市委常委，石泉县委书记（其间：2004.03—2006.01在中央党校导师制研究生班经济学（经济管理）专业学习）

2006.01—2006.02 安康市委常委、秘书长，石泉县委书记

2006.02—2010.03 安康市委常委、秘书长（其间：2009.02—2010.01在中央党校第九期中青班学习）

2010.03—2013.02 安康市委常委，市政府常务副市长、党组副书记

2013.02—2013.04 安康市委副书记、代市长

2013.04—2017.06 安康市委副书记，市长

2017.06 宝鸡市委书记

现任陕西副省长、宝鸡市委书记

责任编辑：吴金明