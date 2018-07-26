美扬言对华征税加至5000亿 商务部：典型的讹诈

原标题：美扬言对华征税加至5000亿 商务部：典型的极限施压和讹诈

[环球时报-环球网报道 记者 倪浩]上周五，美国总统特朗普声称将对全部中输美5000亿美元的商品加征关税，对中美经贸关系发起了终极考验。7月26日，中国商务部新闻发言人高峰对此进行了回应，指出 “这种非理性的言行是极不负责任的，这种典型的极限施压和讹诈的方法对于中方不会有任何作用。中方已经多次强调，我们不愿打贸易战，也不怕贸易战！”

美国总统特朗普周五（7月20日）在接受CNBC采访时表示，他准备好对进口自中国的5000亿美元商品征收关税。这基本上相当于2017年中国出口到美国全部货物商品的总额。

高峰分析认为，美方这番言论是出于国内政治议程的考虑，并且不惜损害全球经济复苏进程来之不易的良好环境，不惜影响全球价值链上的企业和消费者的利益，对外四处挑起和升级贸易摩擦。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员何伟文接受《环球时报》采访时说，从特朗普推动中美贸易战不断升级的表现来看，特朗普也许并非只打嘴炮。但何伟文同时也指出，这是特朗普在非官方口径中的一次表述，肯定要经过听证会等法定程序，因此美方的具体行动还要进一步观察。

中国国际贸易学会专家委员会副主任李永在接受《环球时报》采访时分析说，从CNBC采访视频来看，美国总统特朗普对5000亿美元商品加征关税的表述是在他指责欧盟、日本和中国的背景下提及的，且访谈时的表述和美国总统正式指令是不同的，前者随意性较大。李永进一步分析认为，“联想到最近美国副总统彭斯和经济委员会主任库德洛的言论，他大概是想要刺激中国，以此去搅动美国的政治情绪。” 李永认为，对于美方的表态，“我们也要听其言，更要观其行，暂不宜过度解读。”

李永认为目前中国应该以底线思维，自信应对。要精心布局、静观其变、把握节奏、稳扎稳打。“我们没必要过度反应，不要因此乱了阵脚。”

责任编辑：张玉