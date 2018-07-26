涉国家秘密 前省长从落马到获刑长达近三年极罕见

原标题：涉国家秘密不公开审理，前省长获刑16年

7月26日上午，上海市第二中级人民法院一审公开宣判中共福建省委原副书记、福建省人民政府原省长苏树林受贿、国有企业人员滥用职权案，对被告人苏树林以受贿罪判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三百万元；以国有企业人员滥用职权罪判处有期徒刑七年，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三百万元。对苏树林受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

鉴于苏树林案的犯罪事实、证据涉及国家秘密，上海市第二中级人民法院于2018年5月11日依法对该案进行了不公开开庭审理。

经审理查明：1997年至2013年，被告人苏树林先后利用担任大庆石油管理局局长助理、党委常委、常务副局长，大庆油田有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国石油天然气股份有限公司副总裁、董事、高级副总裁，中国石油天然气集团公司党组成员、副总经理，中共辽宁省委常委、组织部部长，中国石油化工集团公司党组书记、总经理，中国石油化工股份有限公司董事长，中共福建省委副书记、福建省人民政府代省长、省长等职务上的便利，以及利用其职权、地位形成的便利条件，为相关单位或个人在企业经营、职务调整等事项上提供帮助，直接或者通过其亲属非法收受相关人员给予的财物，共计折合人民币3622.1215万元。2008年至2009年，被告人苏树林担任中国石油化工集团公司党组书记、总经理期间，在收购海外相关项目过程中滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失。

上海市第二中级人民法院认为，被告人苏树林的行为构成受贿罪、国有企业人员滥用职权罪。鉴于苏树林受贿犯罪中，600万元属犯罪未遂，且其到案后，能够如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法对其受贿罪予以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

苏树林是在近三年前被宣布调查的，2015年10月7日深夜23：30分，这是当年国庆长假的最后一天，中纪委发布消息称福建省委副书记、省长苏树林涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

636天后，去年7月4日他才有了新消息，被“双开”。

“双开”通报称，其严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，打探巡视消息，在党内搞非组织活动，对抗组织审查，违规提拔身边工作人员；为了个人目的，置国家利益于不顾，无视组织原则，肆无忌惮地滥用职权、违规决策，造成国有资产巨额损失；严重违反廉洁纪律和中央八项规定精神，长期安排有关单位公款支付个人费用，公款接待亲友旅游，公车私用，利用职务影响帮助亲属低价购房。

今年2月，苏树林涉嫌受贿、国有企业人员滥用职权一案，经最高人民检察院指定，由上海市人民检察院侦查终结后移送上海市人民检察院第二分院审查起诉。

如前所述，因为苏树林案的犯罪事实、证据涉及国家秘密，所以是不公开开庭审理的，公诉后直接到今次宣判。

从2015年10月7日宣布被查，到今次获刑，苏树林的被处理时间长达1023天，这在十八后落马官员中极为少见。

2017年9月，电视专题片《巡视利剑》第一集《利剑高悬》在央视播出。片中，已落马的福建省委原副书记，省长苏树林，在镜头前现身说法，流下了眼泪。

专题片透露，随着职位不断晋升，苏树林为一些企业在设备推广、承揽项目、合作开发、销售产品等方面提供帮助，并收受钱物。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在谈及弟弟时，苏树林哽咽流泪。

苏树林在镜头前自述：“开始实际上是我自己给民企的老板办事，然后收他们的好处。到后来又到中石化工作了，后来官大了我就想，自己再直接帮他们办，影响大，风险也大了。后来我就让我弟弟去帮民营企业办事，我给他站台，帮他打招呼，然后让他前面去跑，让他代我收受好处。是我让他去做的，我害了他。”

片中透露，平时，苏树林把国有的石油企业当作可以随意取用的“私人银行”。下属企业为他定制高级服装、出资购物达数百万元，他都安心接受；私人的各种花销也都在中石化报销，到福建任职后依然如此。

专题片中透露，苏树林调任调职福建之后，继续用公款报销，曾有人看不惯这种做法而在网上发帖议论。苏树林看到后，第一时间不是停止报销，而是想办法删帖。

中纪委纪检监察室工作人员章盼介绍，苏树林安排有关人员协调，把这些网帖给删除掉，把当时购物的大额发票替换成小额的发票。同时，他还把原来具体的经办人调离接待岗位。

苏树林简历

苏树林，男，汉族，1962年3月生，山东东阿人，1985年12月加入中国共产党，1983年7月参加工作，在职研究生学历，管理学硕士，教授级高级工程师。

1979.09——1983.07大庆石油学院勘探系石油地质专业本科学习，获工学学士学位；

1983.07——1986.10大庆石油管理局龙虎泡试验区实习员、地质组组长；

1986.10——1992.02大庆石油管理局采油九厂地质研究所副所长；

1992.02——1994.05大庆石油管理局采油九厂副总地质师；

1994.05——1996.03大庆石油管理局副总地质师、采油四厂厂长；

1996.03——1997.01大庆石油管理局局长助理；

1997.01——1997.11大庆石油管理局局长助理兼第一油气开发事业部主任；

1997.11——1999.01大庆石油管理局常务副局长、党委常委；

1999.01——1999.11大庆石油管理局局长、党委副书记；

（1996.09——1999.03参加哈尔滨工程大学管理科学与工程专业研究生学习，1999.04获管理学硕士学位）；

1999.11——2000.08中国石油天然气股份有限公司副总裁兼大庆油田有限责任公司董事长、总经理、党委书记，大庆石油管理局党委副书记；

2000.08——2001.03中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员兼中国石油天然气股份有限公司副总裁，大庆油田有限责任公司董事长、总经理、党委书记，大庆石油管理局党委副书记；

2001.03——2002.12中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员兼中国石油天然气股份有限公司副总裁，大庆油田有限责任公司董事长、总经理；

2002.12——2003.12中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员兼中国石油天然气股份有限公司董事、高级副总裁，大庆油田有限责任公司董事长、总经理；

2003.12——2006.09中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员兼中国石油天然气股份有限公司董事、高级副总裁；

2006.09——2006.10中共辽宁省委委员、常委；

2006.10——2007.06中共辽宁省委委员、常委、组织部部长；

2007.06——2007.08中国石油化工集团公司总经理、党组书记；

2007.08——2011.03中国石油化工集团公司总经理、党组书记兼中国石油化工股份有限公司董事长；

2011.03——2011.04中共福建省委委员、常委、副书记；

2011.04——2011.07中共福建省委委员、常委、副书记，省政府副省长、代省长，省政府党组书记；

2011.07——2015.10中共福建省委委员、常委、副书记，省政府省长，省政府党组书记。

中共十六大、十七大、十八大代表，中共第十六届、十七届中央候补委员，第十八届中央委员。

第十一届全国人大代表。

责任编辑：吴金明