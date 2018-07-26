美国国防授权法草案呼吁多领域抗衡中国 中方回应

原标题：2018年7月国防部例行记者会文字实录

2018年7月国防部例行记者会

时间：2018年7月26日15：00—16：00

地点：国防部国际军事合作办公室

发布人：国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校

2018年7月26日下午，国防部召开7月例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。李晓伟 摄

任国强：各位记者朋友，大家下午好。欢迎大家出席本月国防部例行记者会。下面我先发布三条消息。

第一条是关于军队抢险救灾情况。

进入汛期以来，全国多地遭受洪涝灾害。党中央、国务院、中央军委对此高度重视，习主席作出重要指示，要求牢固树立以人民为中心的思想，落实工作责任，严防灾害发生，全力保障人民群众生命财产安全。解放军和武警部队官兵坚决贯彻习主席重要指示，视灾情为命令，全力投入防汛抗洪抢险工作。截至7月25日，各级各部队先后出动官兵14212人次，组织民兵预备役56017人次，动用各类工程机械和车辆979台、船艇91艘、直升机4架次，协助地方抢险救灾和防抗台风。共转移救助群众56123人，抢运物资271吨，疏通河道6250米，加固堤坝15958米。

目前，任务部队官兵正全力奋战在救灾一线，坚决完成党和人民赋予的防汛抢险任务。

第二条消息是关于“和平列车医疗队”紧急奔赴老挝阿速坡省开展救援。

7月23日晚，老挝南部阿速坡省一座水坝发生了溃堤事故，造成多人伤亡，数百人失踪，数千人受灾。应老国防部请求，经习主席和中央军委批准，25日，正在老挝万象参加“和平列车-2018”人道主义医学救援联合演训暨医疗服务活动的中国人民解放军医疗队迅即行动，派出医疗防疫分队32人紧急奔赴灾区救援。第一批26名队员携带便携式急救器材和药品，搭乘老军飞机于25日晚抵达阿速坡省，并随即向老方了解灾情，协调对接救援工作安排；第二批6人驾乘1辆野战急救车和1辆防疫车通过公路机动方式前往灾区。医疗队其余参演人员全面做好准备，将根据一线救援情况随时听令前出支援。

第三条消息是关于中美将联合主办2018年亚太军事医学年会。

根据计划，中美两军将于9月17日至21日在中国陕西西安联合主办2018年亚太军事医学年会。本届年会的主题是“挑战与应对：增强全球健康”，设立重大任务卫勤保障、军事医学面临的新挑战、军队全维健康、医疗服务效能最佳化、预防医学、军种卫勤保障等6大类学术议题。届时，中国、美国、泰国、新加坡等28国军队代表和联合国、国际红十字会、东盟军事医学中心3个国际组织代表共约600人将参会。

该年会是亚太地区的军事医学盛会，旨在为亚太地区军队人员在灾害应对、卫勤准备及军队医学保健领域提供学术平台，促进各国军队在医疗服务、临床研究、教育训练和疾病预防等领域的交流合作。

这是中美两军首次在华联合主办此项活动。本届年会还将展示中国人民解放军新型卫生装备，包括卫生列车、医院船、卫生飞机、医疗方舱等现役大型骨干卫生装备器材。

2018年7月26日下午，国防部召开7月例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。李晓伟 摄

下面欢迎大家提问。

记者：上个月记者会，发言人曾经介绍上合组织将于8月份在俄罗斯举行联合反恐军演。能否介绍相关进展情况？第二个问题，美国2019财年国防授权法草案刚刚通过，该草案主张对中国采取强硬立场，呼吁美国在多个领域与中国抗衡，加强美国与亚太地区其它国家及台湾地区的军事伙伴关系。请问对此作何评论？

任国强：8月22日至29日，“和平使命-2018”上合组织成员国联合军演将在俄罗斯车里雅宾斯克州切巴尔库尔市第255综合训练场举行。演习课题为“上海合作组织成员国军队联合反恐战役准备与实施”，主要演练战场侦察与监视、联合火力打击、居民点反恐行动等科目。中方参演人员743人。这是上合组织框架内的例行性演习，对于深化各成员国防务安全合作，提高应对新挑战新威胁的能力，维护地区和平稳定都具有积极作用。

关于第二个问题，我们注意到有关动向。需要强调的是，台湾是中国的一部分。我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，这一立场清晰明确。挟洋自重没有出路，以台制华注定徒劳。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美两国两军关系和台海和平稳定。

记者：据报道，西部战区副司令员刘小午日前率团访问印度。请问此访取得哪些共识和成果？第二个问题，过去一段时间，有关军校招生“遇冷”的传闻在网上引发议论。请问这是否属实？第三个问题，“八一”前后中国海军将在东南沿海首次举办“国际军事比赛”海上登陆项目。请问选址福建泉州有何考虑？

任国强：关于第一个问题。7月2日至6日，西部战区副司令员刘小午中将率战区边防代表团访问印度。期间与印度陆军、东部军区及所属部队举行了多场会谈会见。双方在贯彻落实两国领导人共识、加强边防一线风险管控、拓展战术层面联演联训、加强边防部队文体交往、共同维护边境地区和平稳定等方面达成多项共识。

关于第二个问题，据向权威部门了解，今年全国报考军校人数稳中有升，大批优秀的青年学子即将加入人民军队的行列。我们感谢广大公众对军队建设和军校招生的关心，建议大家更多地关注权威发布。

关于第三个问题，据了解，泉州的训练场地和海区环境等条件符合比赛项目的相关要求。

2018年7月26日下午，国防部召开7月例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。李晓伟 摄

记者：“国际军事比赛-2018”将于7月28日正式拉开帷幕。请问本次比赛有哪些看点？

任国强：“国际军事比赛-2018”将于7月28日正式拉开帷幕。这是我军连续第5年参赛，第2年办赛。同以往相比，今年有很多亮点与看点。一是我军参赛办赛项目多。我军将在国内承办并参加4项比赛，赴俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯等3个国家参加18项比赛，总计参赛办赛22项。二是来华参赛外军队伍多。来自俄罗斯、白俄罗斯、巴基斯坦等10个国家的外军参赛队和亚美尼亚观摩团分别进驻我新疆库尔勒赛区和福建泉州赛区，各项准备工作已经全部就绪。三是我军使用外军装备多。目前，我陆军、空军18支出国参赛队全部抵达国外比赛场地。陆军出国参加16项比赛，其中9项自带装备、7项使用外军装备参赛。四是我空军参赛机型多。空军派出轰-6K轰炸机、歼-10A歼击机、歼轰-7A歼击轰炸机和伊尔-76、运-9运输机等5种机型出国参赛。其中，轰-6K轰炸机和运-9运输机是首次出国参赛。五是我军院校首次单独组队参赛。陆军装甲兵学院士官学校和陆军工程大学军械士官学校两所院校均是首次单独组队参赛。

我们相信，我军一定能够高标准办赛、高水平参赛，在国际军事比赛舞台上与各国军队同场竞技、相互学习，展现我军威武之师、文明之师良好形象。

记者：台湾媒体报道，台湾防务部门表示本月20日至21日，解放军海军舰艇高速通过了台湾海峡，总数将近50艘。台湾媒体猜测此举是为了防台风。请问对此有何回应？

任国强：解放军近日在有关海空域组织了实兵实弹对抗演习，海军舰艇航经台湾海峡属正常安排，外界不必过度解读。

记者：再过几天就是“八一”建军节，请问国防部在今年会举行什么庆祝活动？

任国强：感谢你对中国人民解放军的关注。再过几天就是8月1日，是中国人民解放军建军91周年纪念日。91年前，中国共产党缔造了人民军队。91年来，人民军队在党的领导下，为中国革命、建设、改革事业建立了不朽功勋。为庆祝建军91周年，中国国防部将于7月31日在人民大会堂举行庆祝建军91周年招待会，中央军委委员、国务委员兼国防部长魏凤和上将将主持并致辞。中央军委委员，军委机关各部门和驻京大单位领导、中央和国家机关有关部门负责同志、军队离退休老干部代表、部队英模等各界代表和各国驻华武官约1000人将应邀出席。

为庆祝建军节，我们还专门制作了《今日中国军队2018》专题片，展示英雄的人民军队在新的历史起点上，不忘初心，牢记使命，坚定不移走中国特色强军之路，奋力推进强军兴军伟大事业的精神风貌。会后，我们将把视频上传到国防部官网和官微上，欢迎大家观看。

记者：中国国防部邀请50个非洲国家和非盟防务部门军队代表，参加了6月26日至7月10日在北京举行的首届中非防务安全论坛。请问如何评价此次论坛？此外，据印度媒体报道，代号为“萨加玛塔友谊-2”的中国和尼泊尔军事演习初步定于今年9月17日开始在中国成都举行。请问有没有可以提供的信息？

任国强：关于第一个问题。中非从来都是命运共同体。为贯彻落实习主席与非洲国家领导人达成的重要共识，中国国防部成功举办首届中非防务安全论坛。这次论坛有3个特点：一是凝聚了共同构建中非命运共同体的普遍共识，50个非洲国家和非盟高级代表都认同人类命运共同体理念；二是表达了共同维护非洲地区和平安全的积极意愿，为新时代中非防务安全合作开了好头；三是展现了中非加强防务安全合作的广阔前景，探讨了深化务实合作的领域和途径。

关于第二个问题，根据两军交往计划，中尼两军计划于年内在中国举行反恐联合训练。关于联训的具体安排，双方正在协商沟通。

记者：前不久，美日澳三国在环太演习实弹科目中，把已经退役25年、排水量5100吨的“拉辛号”登陆舰当作靶舰击沉。演习视频曝光后，有外媒认为这是“与中国作战的预演”。请问中方对此有何评价？

任国强：我们注意到有关报道。中方一贯主张，有关国家间的军事合作应该有利于地区和平稳定，不应该针对其他国家。

2018年7月26日下午，国防部召开7月例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。李晓伟 摄

2018年7月26日下午，国防部召开7月例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。李晓伟 摄记者：今年，全军面向社会公开招考文职人员的报名工作已经结束。请问报名情况如何？今年主要面向社会招考的是中级以下专业技术岗位文职人员，请问这是出于什么考虑？明年招考会不会有什么变化？7月18日，连云港海事局发布通告，连云港附近海域存在未爆炸弹，提醒过往船舶避让。请介绍相关情况。

任国强：关于第一个问题，感谢你对文职人员招考工作的关注。据了解，军队有关部门将会根据招考工作的进程适时发布信息。

关于第二个问题，据了解，海军近日在连云港附近海域组织例行训练时，一枚故障弹沉入海底。经专家评估，基本确认该枚故障弹已处于失效状态。按照国际惯例，有关部门已公开发布了航行警告。目前，海军正在组织清除该枚故障弹，清除完毕后，将由海事部门发出航行通告。

记者：据俄媒报道，近日中俄双方已经完成了S-400防空导弹系统的采购事宜。请问如何评论？

任国强：中俄是全面战略协作伙伴关系，在军技合作领域保持着密切交流。关于你提到的这个项目已经取得阶段性成果，目前正在按计划顺利推进。

记者：印度媒体报道，中国防长魏凤和将于近期访印。请予以证实并介绍有关情况。第二个问题，请问今年中俄海上军演筹备情况如何？第三个问题，国产航母会不会在近期进行第二次海试？

任国强：关于第一个问题。应印度国防部长西塔拉曼邀请，国务委员兼国防部长魏凤和上将计划于年内对印进行正式友好访问。目前，双方防务部门正就有关事宜进行协商。中方将适时发布消息。

关于第二个问题，目前我没有信息可供发布。

关于第三个问题，5月中旬，我国第二艘航空母舰成功进行了海试。下一步，将根据工作进度安排继续开展有关后续试验工作。

记者：日前，媒体报道中国军队文职人员招考报名已经突破10万。请问这将对中国军队的建设发展带来哪些变化？

任国强：我理解你的这个问题，是关于文职人员改革对中国国防和军队建设的影响和意义。军队文职人员改革是贯彻习近平强军思想的重大举措，是推动军事人力资源制度创新发展的重大成果，对中国国防和军队建设具有十分重要的意义。一是有利于重塑我军军事力量体系，进一步优化我军力量构成、推进军队组织形态现代化。二是有利于打造高素质专业化军事人才队伍，把官兵从大量军民通用、不参与一线作战行动的岗位上解脱出来，集中精力提高军事职业素养。三是有利于提高文职人员管理科学化规范化水平，提高军事人力资源对战斗力的贡献率。四是有利于贯彻军民融合发展战略，为各类优秀人才献身国防、报效国家，畅通了进出渠道，搭建了良好平台。

记者：美国前国防部长卡特近日在台湾发表演讲时表示，台湾在美国印太战略中扮演重要角色，美台军事合作有很大空间。请问对此有何评论？

任国强：我们注意到有关报道。我要重申和强调的是，台湾是中国的一部分，台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，我们要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止发表不负责任言论，停止采取挑衅性行动，以免损害中美两国两军关系和台海和平稳定。

挟洋自重没有出路。台湾方面应认清形势，放弃“台独”幻想和对抗思维，多做有利于两岸关系改善和发展的事情。中国人民解放军将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚定捍卫台海和平稳定。

记者：媒体报道，日本引进的两套陆基“宙斯盾”系统已经涨价，总费用高达54亿美元。日本防卫大臣小野寺五典表示这是必要的装备，将继续推进部署。请问对此作何评论？

任国强：由于历史和现实的原因，日本在军事安全方面的动向值得亚洲邻国和国际社会高度警惕。我们希望日方在军事能力建设方面慎重行事，多做有利于地区和平稳定的事。

本月记者会到此结束。谢谢大家。

责任编辑：张玉