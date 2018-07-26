原标题：广东省地质局原副局长黄伟闻被双开（简历）

经济日报-中国经济网广州7月26日综合报道 据广东省纪委监委消息：日前，经广东省委批准，广东省纪委监委对省地质局原党委委员、副局长黄伟闻严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，黄伟闻违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不如实报告个人财产；违反廉洁纪律，向从事公务的人员及其配偶赠送明显超出正常礼尚往来的礼金礼品，收受可能影响公正执行公务的礼金，多次违规组织公款旅游；违反生活纪律；违反国家法律法规规定，长期驾驶套牌车辆，违规办理并持有多张身份证件。利用职务上的便利侵吞公共财物，涉嫌贪污犯罪；利用职务上的便利为他人谋取利益，以及利用本人职权形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，非法收受他人财物，涉嫌受贿犯罪；非法私藏弹药，涉嫌非法私藏弹药犯罪。

黄伟闻身为党员领导干部，理想信念丧失，党性观念、宗旨意识、法纪意识淡漠，贪欲膨胀，中饱私囊，严重违反党的纪律，并涉嫌多种违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予黄伟闻开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

黄伟闻简历

黄伟闻，男，汉族，1966年7月出生，广东兴宁人，省委党校研究生学历，1987年12月加入中国共产党。

1985年10月任广州市天河区公安分局干警；

1988年4月起历任共青团广州市天河区委书记、广州市天青经济发展公司经理、天群科工贸发展总公司总经理、林和街和沙河街办事处主任；

2003年2月起历任梅州市平远县委副书记、纪委书记、县委书记；

2003年12月起历任梅州市公安局局长、政法委书记；

2013年4月起历任梅州市委常委、政法委书记、市政府党组副书记；

2016年11月至今任省地质局副局长、党委委员。

2018.04 接受纪律审查和监察调查。

责任编辑：吴金明