十九届中央首轮巡视:原食药监审批监管廉洁风险大

原标题：住建部、原食药监总局、中储粮…中央首轮巡视在16家单位挖出哪些问题

2018年2月，经党中央批准，十九届中央第一轮巡视对住房和城乡建设部、商务部等30个地方、单位党组织开展常规巡视。

巡视过程中，发现了哪些问题？今天公布对住房和城乡建设部、商务部、文化部、海关总署、国家体育总局、原国家食品药品监督管理总局、国家统计局、新华社、中国核工业集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中粮集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国储备粮管理集团有限公司、中国旅游集团公司、中国邮政集团公司16个单位巡视反馈情况。一起来看看——

★ 住房和城乡建设部党组 ★

党的十八大以来，住房和城乡建设部党组管党治党不断推进，努力提高班子成员和党员干部政治觉悟，贯彻落实中央重大决策部署的力度不断加大。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：政治站位不够高，“四个意识”不够强，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深度不够，对习近平总书记关于住房城乡建设工作重要指示批示学习贯彻不够严肃认真，落实中央城市工作会议精神和中央重大决策部署有“温差”，以人民为中心的思想不够坚定，政绩观存在一定偏差；组织建设、作风建设不严不实，选人用人问题突出，贯彻中央八项规定精神打折扣，官僚主义、形式主义仍有表现；履行“两个责任”不到位，纪律建设薄弱，纪律和规矩意识淡漠，监督执纪软弱乏力；对上次巡视整改不力，落实整改主体责任不到位，一些问题搞虚假整改，甚至边改边犯。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 商务部党组 ★

党的十八大以来，商务部党组不断加强管党治党，党的各项建设和反腐败斗争取得积极成效。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有些差距，党组全面领导作用发挥不够充分，有的领导干部政治担当不够强；选人用人方面的问题反映较多，日常监督管理存在薄弱环节，干部流失问题比较突出，基层党建工作抓得不够严实；落实“两个责任”不够到位，违反中央八项规定精神问题顽固存在，重点领域、关键岗位廉洁风险比较突出；落实上次巡视整改要求不够到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 原文化部党组、原国家旅游局党组 ★

党的十八大以来，原文化部党组、原国家旅游局党组不断增强“四个意识”“四个自信”，强化全面从严治党政治责任，积极落实深化党和国家机构改革决策部署，注意加强党的建设，政治意识提高，政治生态好转，文化和旅游事业发展活力增强。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在学懂弄通做实上有差距，在增强新时代文化自信、推动社会主义文化繁荣方面担当作为有欠缺，发挥文化引领作用不充分，意识形态工作责任制落实不够到位；发挥政治引领作用不够，管党治党存在“好人主义”现象，层层传导压力不足，有的单位存在违反组织原则问题，违反中央八项规定精神和“四风”问题仍有发生，重点领域和岗位存在廉洁风险；基层党组织政治功能偏弱，队伍建设统筹谋划不够，少数干部选拔任用把关不严，执行有关制度程序不严，个人有关事项报告不实问题比较突出；上次巡视整改存在不到位问题。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 海关总署党组 ★

党的十八大以来，海关总署党组增强管党治党政治自觉，加强党的各项建设，反腐败斗争取得新进展。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，发挥政治建设统领和思想建设引领作用不够充分，把守“国门”存在薄弱环节；选人用人问题较多，队伍监督管理不够严格，基层党建工作比较薄弱；履行“两个责任”不够严实，违反中央八项规定精神问题时有发生，特权思想和特权现象仍然存在，不担当、不作为问题有所表现，“一把手”等重要岗位、执法环节等重点领域廉洁隐患大，新兴业态监管等出现新增风险点；上次巡视整改前紧后松。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 国家体育总局党组 ★

党的十八大以来，国家体育总局党组不断增强“四个意识”“四个自信”，围绕建设体育强国目标，推进体育改革，不断增强管党治党意识，推进党的建设，取得了积极成效。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在差距，落实党的十九大关于体育强国建设任务部署不够到位，推进改革统筹谋划不够；落实新时代党建工作要求不到位，落实民主集中制原则不够到位，干部选任把关不够严格，对党员干部、体育队伍的思想政治引领不够，基层党组织发挥作用不充分，“支部建在运动队”的好传统继承发扬不够；落实“两个责任”不够有力，未充分发挥典型案件的警示教育作用，一些领导干部纪律规矩意识不强，“四风”问题比较突出，重点领域和关键岗位存在廉洁风险；推进上次巡视整改不深入，一些重点问题未整改到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 原食药监总局党组★

2016年上次巡视以来，原食药监总局党组管党治党不断深化，班子建设得到加强，党员干部队伍素质有了提高，党风廉政建设深入推进，重点工作取得实质性进展。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：“四个意识”树得不牢，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在学懂弄通做实上下功夫不够，理论武装不够自觉，落实习近平总书记关于食品药品监管“四个最严”要求和中央决策部署有“温差”，政治责任感不够强，以人民为中心的立场不够坚定；组织建设和作风建设不实，选人用人问题时有发生，违反中央八项规定精神问题屡禁不止，形式主义、官僚主义仍然存在；全面从严治党力度不够，“两个责任”落实不到位，食品药品审批监管领域廉洁风险较大，反腐败斗争形势依然严峻复杂；对上次巡视整改要求落实不到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 国家统计局党组 ★

党的十八大以来，国家统计局党组不断增强“四个意识”“四个自信”，提高管党治党意识，推进党的建设，取得了积极成效。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在差距，落实中央关于防范惩治统计数据造假的指示要求不够有力，推进统计管理体制机制改革力度不够；党的建设比较薄弱，党内政治生活不够严肃，干部选任把关不严，日常管理监督不够到位，执行个人有关事项报告制度不严格，有的党组织弱化、虚化、边缘化；落实全面从严治党责任不到位，对所属单位监督管理比较松散，执纪不严，“四风”问题多发，一些重点部门和领域存在廉洁风险，数字腐败、利益输送问题时有发生；抓上次中央巡视整改力度不够，有的重点问题整改不到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 新华社党组 ★

党的十八大以来，新华社党组不断增强“四个意识”“四个自信”，注重坚持党的领导，不断加强党的建设，管党治党意识进一步增强，政治生态、党风政风有所好转，干部职工精神面貌发生较大变化，为党的新闻事业作出了积极贡献。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神实效性不够强，落实“党媒姓党”“政治家办社”要求、提高政治站位、强化责任担当存在差距；聚焦主责主业不够，履行国家通讯社职责存在短板，国际传播能力有待加强，落实意识形态工作责任制不够到位；党建工作层层递减，基层党组织虚化弱化，执行选人用人规定不严，存在“带病重用”“近亲繁殖”等问题；履行“两个责任”不到位，执行纪律规矩不严，违反中央八项规定精神和“四风”问题仍有发生；一些重点领域和关键岗位存在廉洁风险，经营“靠山吃山”问题依然存在；上次巡视整改不到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 中核集团党组★

党的十八大特别是上轮中央巡视以来，中核集团党组落实全面从严治党要求，加强党的建设，推进党风廉政建设和反腐败斗争，政治生态有所好转。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位，贯彻党中央重大决策部署、落实新发展理念有差距，党组政治领导作用发挥不充分，“两弹一星”精神传承不够。组织建设不够扎实，违规选人用人问题反映比较集中，突击提拔干部、“近亲繁殖”问题较为突出；抓党建的责任意识不够强，落实全国国企党建工作会议精神有差距，党建工作薄弱问题依然存在。落实中央八项规定精神不到位，“四风”问题边纠边犯，有的领导人员不担当、不作为。管党治党用力不足，纪律建设抓得不够严实，履行“两个责任”有所欠缺；物资采购、招投标等廉洁风险较大；上轮巡视整改不到位，重点领域违规违纪问题整治不力，执纪问责没有形成足够震慑。

同时，巡视组还收到反映一些领导人员的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 华电集团党组 ★

党的十八大以来，华电集团党组落实全面从严治党要求，加强党的建设，党风廉政建设和反腐败工作取得阶段性成效。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够到位，用新思想新精神指导企业发展不够。党组把方向、管大局、保落实的领导作用发挥不够充分，贯彻新发展理念紧迫感不够强，破解企业发展难题力度不够。党建弱化问题仍然存在，党建基础不够扎实，不遵循党章党规办事现象时有发生。选人用人问题反映比较集中，坚持原则不够、遵守规矩不严等方面问题较为突出。落实中央八项规定精神不够到位，“四风”问题整治不够有力，有的领导人员不担当不作为，享乐主义、奢靡之风不同程度存在。腐败问题易发多发，工程建设、项目投资、企业并购等廉洁风险较大，“靠企吃企”、违规招标采购等问题仍比较突出。上轮巡视整改不到位，追责问责不力。

同时，巡视组还收到反映一些领导人员的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 中远海运集团党组 ★

党的十八大以来，中远海运集团党组努力推进党的建设和全面从严治党，党内政治生态逐步改善，企业做强做优做大取得进展。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入；贯彻党中央决策部署不够扎实，从政治和全局高度落实中央推进“一带一路”建设要求不够，实施创新驱动发展战略不够有力，落实“三去一降一补”未完全到位。执行干部选任制度不严，选人用人工作不够规范；党内政治生活不够严肃，基层组织建设有待加强；境外单位党建工作针对性不强，有的党组织设置不合理、作用发挥不充分。违反中央八项规定精神问题隐形变异，有的下属单位存在公款吃喝等现象。全面从严治党力度不够，向下传导压力层层递减，抓早抓小有差距，“靠船吃船”、利益输送问题仍比较突出。巡视整改一度存在“过关”思想，上轮巡视指出的突出问题尚未有效解决。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 中粮党组 ★

党的十八大以来，中粮党组不断加强党的领导，对全面从严治党的认识有较明显提高，党建工作薄弱问题有所改观，围绕核心主业推进高质量发展初步形成共识。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入扎实，示范传导不到位；党组全面领导作用发挥不充分，服务保障国家粮食安全战略的政治担当不够，贯彻新发展理念有偏差，深化改革和推进高质量发展有差距；落实国企党建工作会议精神不到位，以党建促发展意识不强，基层党建工作和选人用人方面问题比较突出；“两个责任”落实不到位，管党治党存在宽松软现象，廉洁风险依然较大；违反中央八项规定精神问题屡查屡犯，一些干部存在享乐主义和奢靡之风问题；对上次巡视整改要求重视不够、落实不到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 中国通用技术集团公司党组 ★

党的十八大以来，中国通用技术集团公司党组不断增强“四个意识”“四个自信”，着力落实全面从严治党要求，推进党风廉政建设和反腐败斗争，取得了积极成效。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在差距，贯彻落实国企党建工作会议精神和中央有关重大决策部署不够有力，业绩观存在偏差，推进供给侧结构性改革不到位；党组领导作用发挥不充分，党的组织建设乏力，把方向、管大局、保落实力度不够，落实“三重一大”决策制度不到位；选人用人问题比较突出，存在“带病提拔”问题，执行有关程序、规定不严格；履行全面从严治党“两个责任”不到位，违反中央八项规定精神问题频发，重点领域和关键岗位廉洁风险防控不够，追责问责不力；上次中央巡视整改不严不实，存在挂空挡、走过场现象。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 中储粮党组 ★

党的十八大以来，中储粮党组领导作用逐步强化，中央储备粮管理较好，政策性粮收储历史遗留问题正在逐步解决，党风廉政建设初见成效。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，“四个意识”树的不够牢，落实习近平总书记重要指示批示精神不到位；政治建设弱化，党内政治生态不够健康，执行国家粮食安全战略存在政治偏差，管好“大国粮仓”的政治担当不够，以人民为中心的意识不够强；党建工作抓而不实，存在党建与业务“两张皮”现象，选人用人工作不规范；作风建设和纪律建设不够严，“两个责任”落实不够有力，重要岗位和关键环节廉洁风险比较突出，对上次巡视指出的问题重视不够、整改不彻底。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 中国旅游集团★

党的十八大以来，中国旅游集团进一步落实管党治党政治责任，以新思路新举措加强党的建设，良好政治生态初步显现。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够主动，入脑入心见行动不够；贯彻中央重大决策部署不够扎实，重组整合重形式轻效果，尚未达到做强做优做大要求。对党建工作不够重视，党务力量配备不足，基层党建工作不扎实；选人用人导向有偏差，干部管理使用不够规范，人才队伍建设较为薄弱，干部人事档案管理不够严格，有的档案造假或涉嫌造假。落实全面从严治党主体责任不够到位，日常监督管理不够有力，存在对违纪案件大事化小、小事化了现象；整治“四风”问题不彻底，顶风违纪时有发生；利益输送问题和腐败风险隐患犹存。巡视整改态度不够积极，有的搞选择性整改，整改成效不够明显。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

★ 中国邮政集团公司党组 ★

党的十八大以来，中国邮政集团公司党组不断增强“四个意识”“四个自信”，在坚持党的领导、加强党的建设、推进从严治党方面取得了一定成效。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神下功夫不够，贯彻落实中央有关决策部署和国有企业党建工作会议精神不到位；有的领导人员“人民邮政为人民”的初心使命淡化，对邮政的政治和社会属性重视不够；党内政治生活不够严肃，违反政治纪律和组织纪律问题时有发生，组织生活不规范，基层党组织建设较为乏力；选人用人问题比较突出，任前把关不够严格，圈子文化依然存在；全面从严治党不力，监督执纪问责宽松软，顶风违反中央八项规定精神问题频发，有的领导人员特权思想比较严重；上次中央巡视整改不到位，存在消极应付现象。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

责任编辑：张玉