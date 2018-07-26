北京网信办公安局联合约谈脉脉 责令关闭匿名版块

原标题：市网信办、市公安局依法联合约谈脉脉 责令关闭匿名版块
7月25日，市网信办、市公安局针对脉脉匿名版块存在用户匿名发布谣言侮辱诽谤他人，侵犯他人名誉、隐私等合法权益的问题，依法联合约谈脉脉相关负责人，责令其限期关闭匿名发布信息功能，加强用户管理，全面整改。
经核查，脉脉匿名版块存在上述问题，违反了《中华人民共和国网络安全法》第12条“任何个人和组织使用网络应当遵守宪法和法律，遵守公共秩序，尊重社会公德”和第47条“网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告”的规定。
市网信办、市公安局将督导脉脉进行全面整改，切实落实主体责任，严格依法依规办网，并视整改情况做进一步处理。
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