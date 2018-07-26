陕西领导班子密集变动 宝鸡市委书记当选副省长

原标题：宝鸡市委书记徐启方当选陕西副省长
来源：长安街知事
继昨天陕西省政法委书记杜航伟回公安部任职后，今天下午，西安再传人事消息：宝鸡市委书记徐启方当选陕西省副省长。
去年6月，徐启方卸任安康市长一职，转任宝鸡市委书记；13个月后，他晋升省部级。
出生于1965年的徐启方，是陕西安康人，其工作经历大部分在家乡。
1984年9月，徐启方来到西安，进入陕西省商业专科学校物价专业学习。毕业后，他被分配到安康地区物价局，从最初的科员升任为物价局党组成员、办公室主任。1994年2月，徐启方出任安康地区商贸局副局长。
1997年，徐启方出任安康汉阴县常委、常务副县长，完成了从商贸领域到主政一方的转场。
汉阴素有安康的“白菜心”之称，平坦的地势，温润的气候，相对优越的自然环境，让它成了安康首屈一指的鱼米之乡。徐启方在这里待了4年，从副县长到县委副书记、县长。
2001年，徐启方调任石泉县委副书记、县长，一年后，出任石泉县委书记。当时，石泉县是省级贫困县，18.2万的总人口，贫困人口6万余人，还有近1.7万人住在边远山区，水电路不通。
徐启方到任后，探索出一条“迁移式扶贫开发”的新路子，把山民迁出山区，建设扶贫移民新村，解决了山区基础设施建设战线过长，资金不足的问题。“守穷窝一筹莫展，搬下山海阔天空”，徐启方如此总结。
除了大力扶贫开发，他还狠抓乡镇干部作风，时任两河镇党委书记周军，女镇长张少翠就因聚赌被免去职务。同年，徐启方获得陕西省“廉勤兼优领导干部”表彰。
2005年，徐启方升任安康市委常委、市委秘书长，并于2010年出任常务副市长。3年后，他又当选为安康市长。
在2015年安康市政府全体（扩大）会议上，徐启方掷地有声地指出“今天的安康有三个容不得！”容不得慢慢腾腾、容不得争论议论、容不得牵扯精力，各级干部以及各部门要以只争朝夕、攻坚破难的精神去追赶超越，为群众办事。
同样在2015年，徐启方曾表示，“今年最大的愿望是让老百姓实实在在感受到生态更美、环境更优、办事更方便、生活更美好”。
2017年6月，徐启方被任命为宝鸡市委书记，13个月后，他晋升省部级，进入省政府工作。
3月以来，陕西省领导班子发生了较密集的人事变动，涉及5名部级官员，除徐启方外还包括：
陕西省委常委、纪委书记贺荣出任陕西省委副书记；
陕西省副省长冯力军调任司法部党组成员、政治部主任；
最高人民检察院党组成员、中央纪委驻最高人民检察院纪检组组长王兴宁，任陕西省委常委、省纪委书记；
陕西省委常委、省委政法委书记杜航伟任公安部党委委员。
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