美驻华使馆附近爆燃 肇事者诊断为偏执型人格障碍

#情况续报#7月26日13时许，一男子姜某某在朝阳区天泽路和安家楼路十字路口点燃一疑似爆竹装置发生爆燃后，警方迅速开展勘验和调查，在现场提取到打火机、爆竹碎屑和3根残存的爆竹（每根直径3.5厘米，长19.5厘米）等物品，经鉴定，未发现其他添加物。另据警方调查，其家人反映，2016年下半年开始，姜某某经常出现幻听幻觉，曾去医院住院治疗并接受心理辅导，后一直无法正常工作。警方调取了医院的诊疗记录，姜某某被诊断为偏执型人格障碍。目前，警方正在进一步工作中。

早前报道：美驻华大使馆26日午间发生爆燃，外交部：孤立的治安事件

[环球时报—环球网报道 记者李司坤]据多名网友爆料，7月26日13时许，在位于北京朝阳区天泽路的美国驻华大使馆附近疑似发生爆炸。26日下午，有外媒记者在外交部例行发布会上就此事向发言人提问。

发言人耿爽回应说，你可能已经注意到了，北京警方已在网上发布消息介绍了目前的一些情况，“我想说的是，这起发生在朝阳区天泽路和安家楼路的事件是一起孤立的治安事件，中国警方已经及时地、妥善地进行了处理。”

稍早前，北京警方发布通告称，7月26日13时许，一男子在朝阳区天泽路和安家楼路十字路口，点燃一疑似爆竹装置后，发生爆燃，导致其手部受伤，无生命危险。附近巡逻民警迅速开展处置，将该男子控制并送医治疗，现场无其他人员受伤。经查，该男子姜某某，26岁，内蒙古通辽人。目前，警方正在进一步工作中。

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责任编辑：张玉