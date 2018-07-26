朝阳区发生爆燃 警方：现场提取到打火机爆竹碎屑

原标题：朝阳区天泽路附近发生爆燃 警方：现场提取到打火机、爆竹碎屑和3根残存爆竹 丨沸点
新京报快讯（记者左燕燕）据北京警方今日（26日）通报，7月26日13时许，一男子姜某某在朝阳区天泽路和安家楼路十字路口点燃一疑似爆竹装置发生爆燃后，警方迅速开展勘验和调查，在现场提取到打火机、爆竹碎屑和3根残存的爆竹（每根直径3.5厘米，长19.5厘米）等物品，经鉴定，未发现其他添加物。
另据警方调查，其家人反映，2016年下半年开始，姜某某经常出现幻听幻觉，曾去医院住院治疗并接受心理辅导，后一直无法正常工作。警方调取了医院的诊疗记录，姜某某被诊断为偏执型人格障碍。目前，警方正在进一步工作中。
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