刘鹤主持召开国有企业改革领导小组第一次会议

[刘鹤主持召开国务院国有企业改革领导小组第一次会议 研究部署近期国有企业改革重点任务]国务院国有企业改革领导小组第一次会议7月26日在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤主持会议并讲话。会议指出，改革国有资本授权经营体制，分层分类积极稳妥推进混合所有制改革，加快中央企业布局优化和结构调整，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，推进信息公开打造“阳光央企”，打好防范化解重大风险攻坚战，加强党的建设和反腐败工作。要抓好对国企改革全局指导，引导企业做好发展长期规划，界定主业，提高核心竞争力。

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