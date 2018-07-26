刘鹤主持召开国有企业改革领导小组第一次会议

[刘鹤主持召开国务院国有企业改革领导小组第一次会议 研究部署近期国有企业改革重点任务]国务院国有企业改革领导小组第一次会议7月26日在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤主持会议并讲话。会议指出，改革国有资本授权经营体制，分层分类积极稳妥推进混合所有制改革，加快中央企业布局优化和结构调整，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，推进信息公开打造“阳光央企”，打好防范化解重大风险攻坚战，加强党的建设和反腐败工作。要抓好对国企改革全局指导，引导企业做好发展长期规划，界定主业，提高核心竞争力。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美向农民提供120亿美元补偿 中方回应
- 【 军事 】 出鞘：中印舰载机部队为何发展方向不...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 足协杯比埃拉补时救主 国安点球8-7上...
- 【 娱乐 】 胡彦斌否认复合后现身节目彩排表情严...
- 【 科技 】 火星发现首个地下湖泊，但不适宜生命
- 【 教育 】 部分虚假大学斩草未除根 还建了贴吧
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有