原标题：台男子冲击蔡英文办公室大楼 持榔头打伤“宪兵”

图源：联合网

海外网7月26日电 据台媒报道，26日傍晚，一台湾男子冲击蔡英文办公室大楼，持榔头打伤一名“宪兵”，后被维安军警逮捕。

据台湾媒体报道，26日下午6点左右，一名47岁的柯姓男子，先询问蔡英文办公室大楼二号门的“宪兵”，“可不可以进去？”遭对方拒绝之后，突然情绪失控，先捡起地上的石头丢掷“宪兵”，之后又拿出随身的榔头攻击，打伤“宪兵”的手臂。

台湾警方获报后立即赶到现场，并将嫌犯压制在地，目前已将嫌犯带回派出所，正在厘清他的身份与犯案动机，稍晚将会以妨害公务及伤害罪移送法办。

这不是蔡办大楼第一次遇到此类事件了。据台媒5月4日报道，4日下午蔡办大楼水泥花台前突然停了一辆黑色宝马轿车，驾驶吴姓男子企图冲撞大楼，他向楼前驻守的“宪兵”说“要找蔡英文陈情！”还情绪火爆地说“我被追杀！”

而在2017年8月18日，一男子曾在蔡办大楼后门持刀砍伤一名“宪兵”，致“宪兵”颈部流血。与此同时，蔡办大楼内正举办“员工家庭日”，蔡英文出席此项活动。

2017年，涉事男子被警方带走（联合网）

据警方介绍，吕姓男子先到军史馆偷了一把武士刀后到大楼行凶，犯案动机供称“要彰显政治立场”。该武士刀为“南京大屠杀军刀”，刻有“南京之役杀107人”。展览资料还说明“此陈展日本军刀，即为日军屠杀我同胞之铁证”，抗战胜利后由魏炳文将军所得。

在这起事件后，为了强化该区域一带的警卫安全，防止有人持械攻击警卫甚至入侵楼内，蔡办大楼将新增一系列措施。除了已在去年下半年调整安保部署、增强安保力度之外，未来还将在大楼区域四周增设“景观围篱”，以强化阻隔功能。（海外网 杨佳）

责任编辑：张玉