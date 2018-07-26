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原银监会主席助理杨家才被判16年：受贿2308.62万

原银监会主席助理杨家才被判16年：受贿2308.62万
2018年07月26日 21:30 政府网站
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　　[濮阳市人民检察院提起公诉的原中国银监会原党委委员、主席助理兼办公厅主任杨家才受贿、巨额财产来源不明案一审被判处有期徒刑十六年]2018年7月19日，濮阳市人民检察院提起公诉的原中国银监会原党委委员、主席助理兼办公厅主任杨家才受贿、巨额财产来源不明案一审宣判，濮阳市中级人民法院全部采纳起诉指控，依法判决杨家才犯受贿罪，判处有期徒刑 十四年，并处罚金二百万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑五年，合并执行有期徒刑十六年，并处罚金二百万元。现查明：1998年至2017年，被告人杨家才利用担任中国人民银行武汉分行副行长、银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银监会银行监管一部主任、银监会主席助理兼办公厅主任等职务上的便利，为武汉三元房地产公司、武汉农商行和吴某、方某等个人谋取利益，直接或通过其妻子代某（另案处理）、其儿子杨某（另案处理）非法索取或收受他人财物，折合人民币共计2308.62万元。被告人杨家才身为国家工作人员，财产、支出明显超过合法收入，尚有差额3159.593229万元杨家才不能说明来源。

　　被告人杨家才当庭表示服判，不上诉。

　　濮阳市检察院党组副书记、副检察长曹提忠、公诉二处处长董晓敏、公诉一处副处长宋世锋、公诉二处检察官助理牛言跃出庭支持公诉。

　　来源：河南省濮阳市人民检察院官方微博

责任编辑：张玉

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