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焦方正任中石油集团副总经理 曾长期在中石化任职

焦方正任中石油集团副总经理 曾长期在中石化任职
2018年07月26日 21:17 澎湃新闻
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　　原标题：原标题 焦方正任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理

　　根据党中央、国务院任免决定，集团公司董事会审议通过，焦方正同志任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。

焦方正 资料图焦方正 资料图

　　附焦方正简历：

　　教授级高级工程师，博士研究生毕业，在中国石油石化行业拥有近35年的工作经验。

　　1999年1月任中原石油勘探局总地质师，2000年2月任中原油田分公司副经理兼总地质师，2000年7月任中国石化石油勘探开发研究院副院长、党委委员，2001年3月任中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部副主任，2004年6月任中国石化集团西北石油局局长、党委副书记、中国石油化工股份有限公司西北分公司经理，2006年10月任中国石油化工股份有限公司副总裁，2010年7月兼任中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部主任，2014年7月任中国石油化工集团公司党组成员、副总经理，2014年9月兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司董事长，2015年5月兼任中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁，2018年6月任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。

　　来源：“中国石油”微信公众号

责任编辑：吴金明

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