原标题：这个时间点，蔡英文称“我有善意，想跟大陆对话”

蔡英文（视觉中国）

海外网7月26日电 近日，中国民用航空局要求44家国外航空公司纠正官网上关于中国台湾和港澳地区的错误称谓一事，引岛内热议。而就在这个时间节点，蔡英文24日与美国前国防部长卡特会面时又一次“告洋状”。她声称，“台湾民众面对大陆‘打压’，不会轻易屈服于压力”，但又说，“仍然相信对话的力量，跟中国大陆进行对话的善意不变，会努力维持两岸和平。”这种自相矛盾的表态再次被吐槽。

据台湾“奇摩新闻”消息，蔡英文当日放言，“中国大陆‘打压’台湾，强迫国际企业更改台湾名称，”还称“不会屈服于压力”。同时表示，“仍然相信对话的力量，我们跟中国大陆进行对话的善意不变，会努力维持两岸和平。”当然，她也不忘感谢“美国给台湾的支持”。

岛内网友不淡定了，纷纷表示，“说一套做一套，美国又不笨，谁被谁骗？自己心知肚明吧！”“疯子，一会骂人一会善意不变”“抱美国粗腿，挟洋自重，没好下场”。

一个月内三次“告洋状”

事实上，这已是蔡英文一个月来第三次“告洋状”了。6月25日，蔡英文在接受外媒专访时叫嚣，“世界各国应该与台当局联手制约大陆”，她在“黑”完大陆之后，转头又说“愿与对岸对话”。7月17日，蔡英文在接见“欧洲议会议员访问团”时声称，“台湾愿意跟中国大陆对话，沟通的诚意是不变的”，但是“我们绝不会在压力下屈服”。

此外，蔡英文还一度称“愿意与大陆领导人会面”。对此，国台办发言人已明确回应，“大家不认为她在发出这样的提议有多少真实的成份在里面。我想，两岸民众和舆论都持怀疑态度。”国民党“立法院”党团书记长李彦秀痛骂道，蔡英文此举不但是缘木求鱼，简直就是精神分裂！

“挟洋自重没有出路”

据中国民航局26日公布，截至7月25日“大限”，涉事44家外国航空公司全部进行了整改，其中40家已完成。而美国联合航空公司、美国航空公司、美国达美航空公司、美国夏威夷航空公司等4家航空公司于7月25日向民航局提交整改报告，表示整改内容正在陆续上线，并恳请中国民用航空局两周后对其官网进行审查。中国民航局表示，将密切关注，并视情决定是否启动相应民航管理程序。

面对蔡英文“告洋状”，美国前国防部长卡特在台湾发表演讲时表示，“台湾在美国‘印太战略’中扮演重要角色，美台军事合作有很大空间。”

对此，国防部发言人26日明确指出，我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，我们要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止发表不负责任言论，停止采取挑衅性行动，以免损害中美两国两军关系和台海和平稳定。挟洋自重没有出路。台湾方面应认清形势，放弃“台独”幻想和对抗思维，多做有利于两岸关系改善和发展的事情。中国人民解放军将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚定捍卫台海和平稳定。（海外网 朱箫）

责任编辑：张玉