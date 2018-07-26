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国防部发布2018中国军队宣传片 为建军91周年献礼

国防部发布2018中国军队宣传片 为建军91周年献礼
2018年07月26日 22:35 国防部网站
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　　[国防部发布《今日中国军队2018》]2018年，站在新的历史起点上，中国军队不忘初心、牢记使命，为实现党在新时代的强军目标，建设世界一流军队而努力奋斗。谨以此片纪念中国人民解放军建军91周年。

责任编辑：张玉

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