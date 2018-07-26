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天津航空客机9800米遭遇雹击 雷达失效风挡被击裂

天津航空客机9800米遭遇雹击 雷达失效风挡被击裂
2018年07月26日 22:47 封面新闻
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　　原标题：天津航空A320客机9800米遭遇雹击 雷达失效风挡被击裂

　　据新浪微博“航空事”消息，7月26日，天津航空A320/B1052飞机执行GS7865（天津-海口）航班，在郑州区域巡航，高度9800米，绕飞雷雨时遭遇雹击，左右风挡外层被击裂，气象雷达被雹击后失效，据飞常准显示，17：53飞机已经备降武汉，安全落地。

责任编辑：吴金明

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