天津航空一架客机遇雹击致风挡破裂 现已备降武汉

原标题：天津航空一客机遇雹击致风挡破裂 现已备降武汉|沸点
新京报快讯（记者张彤 靳晴）26日，记者从天津航空公司获悉，机型A320飞机GS7865次从天津飞往武汉的航班，因巡航过程中遭遇雹击，导致机头凹陷，风挡外层被击裂。目前已安全备降武汉，无人员伤亡，现已调机飞往武汉代替该客机执行飞行任务。
现场多张图片显示，一驾白色飞机机头明显向内凹陷，白色外漆有斑驳痕迹，左右风挡外层破裂。
22时许，天津航空一位工作人员告诉新京报记者，今日，机型A320飞机从天津飞往海口的GS7865次航班，在巡航阶段遭遇雹击。“出现了挡风玻璃破裂的情况，机组立即启动相关程序处置，随后航班安全备降武汉，没有人员伤亡，现在已安排调机前往武汉，确保之后的航段可以正常运行。”
记者从天津航空网站自助查询到，GS7865次航班从天津飞往海口，于15时26分起飞，17时43分备降武汉天河机场，计划22时20分再次起飞，预计27日0时50分降落海口 。
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