外媒称北京斥巨资扶持书店：欲打造健康阅读市场

资料图：凌晨，读者在北京三联韬奋书店读书。新华社记者 孟鼎博 摄

原标题：外媒称北京斥巨资扶持实体书店：欲打造健康阅读市场

参考消息网7月27日报道 外媒称，北京希望改善市民的阅读空间。上周，该市宣布大幅提高用于补贴实体书店的年度预算。

据美国石英财经网站7月25日报道，用于扶持实体书店的年度预算如今提升至5000万元人民币，这几乎是过去两年这项预算的三倍。据报道，这笔资金将用于补贴书店的租金和店面改善成本。据中国媒体报道，北京市还计划到2020年新增16家大型书城和200家规模较小的书店。北京市还将为书店提供税收优惠并鼓励房地产开发商降低书店的租金。

报道称，在中国，网络小说是主流。去年，中国技术行业规模最大的几宗首次公开募股中就包括阅文集团，它是腾讯旗下的数字阅读服务商。

香港《南华早报》今年早些时候报道说，中国消费者发现了实体书店新的魅力。精巧的空间设计，宽敞的座位，咖啡，杂志……移动应用程序和旧式书店无法提供这样的体验。

另据英国《泰晤士报》网站7月23日报道，当中国社会资本冲向数字革命时，北京想通过每年投资数百万英镑来增加服务于该市2200万居民的书店数量，以保护昔日的印刷产业。

据称，北京每年将提供近570万英镑（1英镑约合8.9元人民币——本网注）的补贴用于增加书店数量。

报道称，像在世界许多其他地方一样，中国的传统实体书店正在挣扎求生，并且由于读者正转移到网上购买的电子书，许多家书店在过去十年间已经关闭。

报道称，2016年，北京给书店的年度补贴预算为200万英镑。今年这个数字提高到了565万英镑，用于补贴书店房租费用和改善整体店面。

“政府两年前开始提供的补贴为我们减少了损失，”涵芬楼书店副总经理张乐天说，“最新政策进一步帮助书店恢复了元气。”

责任编辑：张义凌