不顾个人安危才叫见义勇为？新京报:早就该改改了

原标题：“不顾个人安危”才叫见义勇为？早就该改改了

不提倡“不顾个人安危”，并不意味着要丢掉见义勇为的精神，而是要提倡“科学、合法、正当的见义智为。”

▲图片来源：视觉中国

文 | 苑广阔

将“不顾个人安危”表述从条款中删除；明确医疗机构对见义勇为负伤人员坚持先救治后收费的原则，对急危重症的优先救治……据报道，《江苏省奖励和保护见义勇为人员条例（草案）》，已于近日提交正在召开的江苏省十三届人大常委会第四次会议审议，草案不仅对见义勇为行为重新进行了科学界定，还对见义勇为人员权益保护等与现实脱节的规定进行了修改。

随着时代的发展，人们的价值观也与时俱进。在此语境下，对见义勇为的概念进行重新界定，加强对见义勇为人员权益的保护，这是值得肯定与支持的。其中删除“不顾个人安危”的条款，不仅体现出社会的文明与进步，也体现出对生命权利的最大尊重。

把“不顾个人安危”纳入见义勇为的概念，体现了一种勇于奉献和牺牲的精神，当然有可取之处。但是具体到实践中，这样的 “不顾个人安危”也常会带来令人遗憾的后果。

比如，当未成年人面对突发火灾、溺水等情况时，如果按照社会所宣扬的“不顾个人安危”的精神去营救，在自身能力有限的情况下，很可能既没有帮助到别人，还让自己陷入困境，甚至付出生命的代价。

2015年，江苏徐州12岁的钱辰飞和同村的几名同学在水塘戏水时，其中一名同学溺水，钱辰飞与另一同学上前施救时不幸遇难。在现实中，像钱辰飞这样为了救溺水的同伴而身亡的“小英雄”并不少见。所以，早在2014年，教育部在《中小学生守则（征求意见稿）》中就删掉了“敢于斗争”、“见义勇为”的内容。

其实，即便是成年人在看到别人遭遇困境时，也应该在自身生命安全有所保障的前提下，再去采取办法。否则，救人者救出别人却让自己受到伤害，甚至是没有救出别人反而赔上自己，显然不是理想的结果。

当然，不提倡“不顾个人安危”，并不意味着要丢掉见义勇为的精神，而是要提倡“科学、合法、正当的见义智为。”无论时代如何发展，见义勇为都是值得提倡与赞扬的行为，既是社会谨守的底线，也是人性最温暖的光辉。

□苑广阔（职员）

责任编辑：张义凌