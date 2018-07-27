北京首批获积分落户资格者年内办理落户

原标题：首批获积分落户资格者年内办理落户

记者昨日从市十五届人大常委会五次会议了解到，首批获积分落户者年内办落户手续、城市副中心行政办公区二期工程也将启动规划建设，城市副中心站综合交通枢纽年内也将开工。

昨日，在市十五届人大常委会第五次会议上，发改委负责人介绍，今年上半年，全市经济持续了稳中向好、稳中提质的发展态势，初步核算上半年GDP增长6.8%，高于一季度0.1个百分点，好于年初预期目标0.3个百分点。

市人大财经委员会认为，从进展来看，上半年计划执行情况总体是好的。市人大财经委建议，下半年，应该继续推动高精尖产业落地，加快新旧动能转换；改进创新方式方法，统筹谋划疏解整治促提升；强化服务意识和服务能力，持续优化营商环境。

●城市副中心

副中心行政办公区二期建设加快启动

发改委负责人介绍，今年下半年，北京将完善城市副中心控制性详细规划，同步完善通州区总体规划以及通州区与廊坊北三县地区整合规划编制成果，加快辐射带动北三县发展。同时，扎实推进行政办公区一期建设，完善市政、水务、园林绿化等配套工程建设，启动二期工程建设。

与此同时，在城市副中心建设方面，北京将有序拉开城市框架，着力推进城市绿心建设，力争开工建设剧院、图书馆、博物馆3个重要公共建筑以及城市副中心站、东夏园综合交通枢纽，加快环球主题公园施工进度，开工建设北京学校。

●疏整促+京津冀

口腔医院新院区选址年内确定

发改委负责人介绍，今年下半年，北京将修订并实施新增产业禁限目录，加快推进573项市属国有企业疏解整治具体任务。完成拆除违法建设4000万平方米任务。力争完成城六区及通州区1141条背街小巷环境整治提升。同时，完成500家一般制造业企业调整退出。

在国有企业改革方面，将加大清理市场竞争力弱、社会贡献率小的企业法人700户左右，处置“僵尸企业”50户以上。

加快天坛医院整体搬迁，确定口腔医院新院区选址。

此外，报告中还提到，北京将制定通州区产业发展细分行业目录、运河商务区产业项目引入准入体系和扶持政策，加快富华水乡区等11个项目建设。同时，制定支持雄安新区“交钥匙”项目实施暂行办法，推动新建3所学校、1所综合医院尽早实现开工建设，加快雄安新区中关村科技园建设。

●社会保障

首批获积分落户资格者年内办理落户

发改委负责人介绍，今年，北京将落实积分落户政策，为首批通过积分获得落户资格的申请人办理落户手续。就业方面，今年将加强农民转移就业培训，推进城市公共服务类岗位安置，完成4万名农村劳动力转移就业。

下半年还将落实统一的城乡居民基本医疗保险制度，实现全体城乡居民持卡就医、实时结算，引入商业保险参与城乡居民大病保险经办服务。

此外，还将调整居家医疗护理服务价格，扩大医疗护理服务医保报销范围，加快150家养老服务驿站建设，鼓励疏解腾退空间用于完善养老设施。

●基础建设

8号线三期、四期和6号线西延年内开通

在缓解城市交通拥堵方面，今年年底前，北京将开通轨道交通8号线三期、四期和6号线西延3段新线，年内实现轨道交通运营总里程达到630公里以上。同时，制定轨道交通新线接驳三年行动计划，加快建设望京综合交通枢纽及二通厂等立体公交场站。

根据安排，8月底北京将全部完成市政府固定资产投资下达任务，加快落实经营性用地供应计划，推动已通过市工业和科研用地联审会“应供未供”项目尽快供地。将对市政府重点工程中进度滞后的项目开展专项督查。38项2017年已供地未开工的商品住房项目力争年底实现住宅开工80%。

此外，着力做好轨道交通、能源、绿化、水务等基础设施领域项目前期谋划和储备。加快实施新一轮百万亩造林绿化工程，确保全年新增造林绿化面积23万亩。

新京报记者 李玉坤

责任编辑：张义凌