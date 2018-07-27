原标题：（出访）金砖国家领导人第十次会晤约翰内斯堡宣言（全文）

新华社约翰内斯堡7月26日电金砖国家领导人第十次会晤约翰内斯堡宣言全文如下：

金砖国家领导人第十次会晤约翰内斯堡宣言

（南非约翰内斯堡，2018年7月25日至27日）

一、序言

1。我们，巴西联邦共和国、俄罗斯联邦、印度共和国、中华人民共和国和南非共和国领导人于2018年7月25日至27日在南非约翰内斯堡举行金砖国家领导人第十次会晤。本次会晤是金砖合作历史上具有里程碑意义的一次会晤，主题是“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”。

2。我们在纳尔逊·曼德拉百年诞辰之际相会，认可他为全人类服务的价值观、原则和奉献精神，以及他为国际民主运动和全球和平文化推广所作的贡献。

3。在科技驱动工业化和经济增长的背景下，我们对南非将约堡会晤主题聚焦发展、包容和共同繁荣表示赞赏。

4。我们对金砖合作在过去十年所取得的成就表示满意。这些成就是金砖合作追求和平、和谐、共同发展和共同繁荣的有力体现。我们并详细讨论了如何进一步巩固金砖合作。

5。我们重申秉持互尊互谅、主权平等、民主包容的原则，继续深化金砖合作。在历次领导人会晤的基础上，我们将继续致力于深化金砖战略伙伴关系，推动和平和更加公平的国际秩序，实现可持续发展和包容增长，巩固经济、政治安全和人文交流“三轮驱动”的合作格局，造福五国人民。

6。我们重申致力于世界和平与稳定，支持联合国的核心作用和《联合国宪章》宗旨和原则，尊重国际法，促进民主和法治。我们重申支持多边主义，共同落实2030年可持续发展议程，推动国际政治经济秩序朝着更具代表性、民主、平等、公平和公正的方向发展。

7。我们重申将携手加强多边主义和国际关系法治化，推动国际秩序更加公平、公正、平等、民主、更具代表性。

8。我们重申支持多边主义和联合国在国际事务中的核心作用，推动国际秩序朝着更加公平、公正和平等的方向发展，坚定维护《联合国宪章》的宗旨和原则，尊重国际法，推动国际关系民主化法治化，共同应对传统和非传统安全挑战。

9。我们欢迎在约堡会晤期间举行金砖国家领导人同非洲国家以及新兴市场和发展中国家领导人的第二次“金砖+”对话会。

10。我们对已举行的各领域部长级会议成果表示满意，期待其他在2018年将举行的会议。

二、加强多边主义，推进全球治理改革，应对共同挑战

11。我们重申对《联合国宪章》宗旨和原则的支持，支持联合国作为具有普遍代表性的多边组织，承担起维护国际和平与安全、推动可持续发展、促进和保护人权和基本自由的职责。

12。我们重申对联合国的支持。联合国作为具有普遍代表性的政府间组织，承担着维护国际和平与安全、推动全球发展、促进和保护人权的职责。

13。我们重申将致力于强化全球治理的多边机构，确保它们能够全面应对全球性挑战。

14。我们认识到区域合作倡议是对更广泛的多边体系目标的强力支持。

15。我们重申《联合国宪章》所规定的普遍集体安全体系的中心地位。我们认识到构建以《联合国宪章》为基础，基于国际法的国际体系，以及促进多极化秩序下合作与稳定的重要性。我们注意到确保非洲国家在联合国特别是和平与安全事务中的充分代表性，是一项尚未完成的重要任务。

16。解决国际挑战需要我们的携手合作，为促进全人类的共同福祉，我们重申致力于推动国际秩序朝着更加公平、公正、更具代表性的多极化方向发展，坚持全面禁止使用武力，反对任何在《联合国宪章》框架之外采取单边主义措施的行为。我们强调和平与安全不可分割，并重申任何国家都不应以牺牲别国安全为代价促进自身安全。

17。我们回顾2005年世界首脑会议成果文件，重申需要对联合国包括其安理会进行全面改革，使之更具代表性、效力和效率，增强发展中国家代表性，以应对全球挑战。中国和俄罗斯重申重视巴西、印度和南非在国际事务中的地位和作用，支持其希望在联合国发挥更大作用的愿望。

18。我们强调应当持续作出努力，增强联合国履行授权的效率和效力。我们鼓励金砖国家在联合国行政和预算事务方面开展进一步合作，保证其获得充足资源，维护会员国主导，确保更有效的监督并加强其作用。

19。我们支持金砖国家在共同关心的领域继续合作，包括开展常驻多边机构代表团的定期会晤等。

20。我们重申致力于全面落实2030年可持续发展议程，平衡协调推进经济、社会和环境三大领域的公平、包容、开放、全面、创新和可持续发展。我们支持联合国包括其可持续发展高级别政治论坛，在协调评估全球落实2030年可持续发展议程方面发挥重要作用，认为有必要通过改革联合国发展系统增强支持会员国落实2030年议程的能力。我们敦促发达国家按时足额履行官方发展援助承诺，为发展中国家提供更多发展资源。

21。关于气候变化，我们欢迎制定《巴黎协定》工作计划所取得的进展，将同《巴黎协定》缔约方继续建设性开展工作，争取于2018年12月在波兰卡托维兹举行的《联合国气候变化框架公约》第二十四次缔约方大会上完成相关磋商。我们呼吁所有国家基于《联合国气候变化框架公约》确定的“共同但有区别的责任”原则和各自能力原则，充分落实《巴黎协定》，并敦促发达国家向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持，增强发展中国家减缓和适应气候变化的能力。

22。我们致力于加强金砖国家能源合作，尤其是向环境可持续型能源体系转型，以支持全球可持续发展议程，平衡的经济增长，以及人民的经济社会整体福利。我们将继续努力实现能源普遍可及、能源安全、能源可负担，减少污染，保护环境。我们重申，包括可再生能源和低碳能源在内的能源供应多元化、能源和能源基础设施投资、能源产业和市场发展以及金砖国家间主要能源可及性合作，将继续是五国能源安全的主要支撑。我们认识到在运输、供暖和工业用能等领域加快能源转型的重要性。

23。我们认识到提升能源使用效率和推广高能效的生活方式将在维护能源安全、提高工业竞争力、减少排放、促进经济增长、创造就业等方面作出贡献。

24。我们注意到金砖国家能源部长同意建立金砖国家能源研究平台并制定相关工作章程，以及正在进行的有关讨论。

25。我们重申支持2016年印度倡议的金砖国家农业研究平台，认为研发创新对提升全球可持续发展能力和竞争力具有重要作用。我们致力于加强金砖国家农业研究合作网络建设，以加强农业和食品体系应对气候变化的韧性。我们认识到继续落实农业研究平台的目标宗旨的必要性，将致力于在金砖国家农业研究平台和农业信息交流系统等机制下深化金砖国家合作。

26。我们认可第四次金砖国家环境部长会议围绕 “加强金砖国家在可持续消费和生产背景下的循环经济合作”主题所取得的成果，注意到循环经济在减少浪费、构建更加环境友好型的生产过程、促进经济多元化等方面具有巨大潜力，同时有助于经济增长和创造就业。

27。我们认可历次金砖国家环境部长会议取得的成果，包括环境友好技术平台、清洁河流保护伞项目以及环境可持续城市伙伴关系倡议。我们注意到金砖国家环境友好技术合作平台的建设进展，该平台为合作伙伴、科学机构、民间团体、私营部门及金融机构合作提供了务实、结果导向性的平台。

28。我们欢迎在可持续发展框架下，全面统筹加强水资源领域合作，应对水资源可及性、防洪、干旱管理、供水和卫生、水和气候、水污染防治、河流和湖泊生态系统恢复与保护、水资源管理等问题。

29。我们注意到在布法罗市举行的金砖国家灾害管理机构负责人会议通过了2018-2020年行动计划，以及联合工作组第一次会议，上述会议进一步加强了相关合作。

30。我们重申加强金砖国家在生物多样性保护，可持续利用、公平获取和分享生物资源领域的合作，并将采取行动，促进国家公园管理部门在濒危物种等生物多样性国际公约和国际论坛方面的合作。

31。我们认识到金砖国家在海洋经济合作上的巨大潜力，包括海洋运输、造船、近海石油勘探、水产养殖、港口开发、研究和技术合作、海洋资源保护和可持续利用、滨海和海洋旅游、金融和保险服务以及沿海工业区开发等战略领域。

32。我们承诺继续落实2014年人口部长会议通过的《2015-2020年金砖国家人口问题合作议程》。金砖国家人口年龄结构快速变化在带来挑战的同时也伴随着机遇，特别是在性别平等，妇女权利，青年发展、就业和未来劳动治理，城镇化，移民和老龄化等方面。

33。我们谴责持续发生的恐怖袭击，包括在部分金砖国家发生的恐怖袭击。我们谴责一切形式和表现的恐怖主义，无论在何地点，由何人实施。我们敦促在联合国主导下，在坚实的国际法基础上，共同努力打击恐怖主义，坚信有效反恐必须坚持综合施策。我们重申所有国家都有在本国领土内防止恐怖主义网络融资及恐怖行为的责任。

34。我们呼吁国际社会建立一个真正广泛的全球反恐联盟，支持联合国在这方面的中心协调作用。我们强调打击恐怖主义必须依据包括《联合国宪章》、国际难民法和人道主义法在内的国际法，尊重人权和基本自由。我们重申致力于加强联合国反恐体系的有效性，包括加强联合国相关机构的协调合作、将恐怖分子和恐怖组织列名以及向会员国提供技术援助等。我们呼吁联合国大会加快达成并通过《全面反恐公约》。

35。为应对化学和生物恐怖主义的威胁，我们支持并强调需要启动包括裁军谈判会议在内的国际反化学和生物恐怖主义公约多边谈判。

36。我们坚信所有策划、组织和支持恐怖主义的行径都必须被追责。我们呼吁所有国家综合施策打击恐怖主义，包括反极端化，打击外国恐怖作战人员的招募与流动；切断恐怖主义融资渠道，包括洗钱、武器供应、贩毒及其他犯罪等有组织犯罪；摧毁恐怖组织基地；打击恐怖主义实体滥用包括社交媒体在内的最新信息通信技术。

37。我们重申在联合国主导下制定负责任国家行为规则、准则和原则对确保信息和通信技术的安全使用的重要性。

38。我们欢迎信息和通信技术发展带来的无可争辩的福利和新发展机遇，特别是在第四次工业革命的背景下。然而，这些发展同时也带来新的挑战与威胁，滥用信息通信技术从事犯罪活动不断增长，国家和非国家行为体恶意使用信息通信技术日益严重。为此，我们强调应加强国际合作，打击滥用信息通信技术恐怖主义和犯罪活动，并重申应在联合国框架下制定各方普遍接受的打击信息通信技术犯罪的法律文书。我们认可根据《金砖国家网络安全务实合作路线图》或其他共识机制推进合作取得的进展。我们同时认为应建立金砖国家网络安全合作框架，为此金砖国家将继续考虑制定相关政府间合作协定。

三、加强和巩固金砖国家国际政治安全合作

39。我们重申致力于共同努力通过政治和外交手段和平解决争端，认可联合国安理会负有维护世界和平与安全的首要责任。

40。我们对中东地区的持续冲突和紧张局势表示关切，坚信在任何冲突中都不应非法使用武力或进行外部干预。只有通过广泛包容的，充分尊重地区各国家的独立、领土完整和主权的民族对话，才能实现持久和平。我们一致认为，在该地区特别是在当前巴以局势中每个国家的公民都享有追求公民、政治、经济、社会和文化权利及各项基本自由的合法愿望。

41。我们同意，中东北非其他地区冲突不应成为长期冲突，特别是巴以冲突解决的障碍。我们重申应在联合国相关决议、马德里原则、“阿拉伯和平倡议”以及此前双方达成的协议基础上，通过谈判实现巴以冲突的公正、持久和全面解决，建立一个与以色列和平共处，独立自主、经济自立、领土完整的巴勒斯坦国，以实现中东地区和平稳定。我们重申耶路撒冷地位属于应由巴以谈判决定的最终地位问题之一。考虑到当前加沙形势，我们重申支持并呼吁全面执行联合国大会关于保护巴勒斯坦平民的决议（A/RES/ES-10/20）。

42。我们重申金砖国家对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）的支持，赞赏工程处为530万巴勒斯坦难民提供卫生、教育和其他基础服务方面发挥的重要作用，强调工程处为地区带来稳定，需要确保为其提供更为充足、可预期和可持续的资金。

43。也门的持续冲突及重大人道危机令人关切，我们呼吁在也门全境确保人道援助不受阻碍地准入，敦促国际社会尽快提供必要帮助。我们敦促各方全面遵守国际法，停止敌对行动，并重回联合国斡旋下的和平谈判，以达成由也门人民主导的包容性对话，实现冲突的政治解决。

44。我们呼吁当前海湾地区外交危机所有直接当事方通过对话解决争端，欢迎科威特在这方面所作的努力。

45。我们重申支持“阿人主导、阿人所有”的阿富汗全国和平与和解进程，对阿境内形势恶化特别是针对阿国家安全部队、阿政府和平民的恐怖袭击数量和密度增加表示关切。我们呼吁国际社会协助阿政府和人民实现和平的目标。我们欢迎将于2018年10月举行的阿议会选举和将于2019年举行的总统大选。

46。我们重申致力于根据联合国安理会第2254号决议，并考虑在索契召开的叙利亚全国对话大会结果，通过“叙人主导、叙人所有”的包容性政治进程，推动政治解决叙冲突，确保叙主权、独立和领土完整。我们重申支持日内瓦进程及联合国斡旋，以及取得积极进展的阿斯塔纳进程，强调上述两倡议相互补充。我们重申致力于叙问题和平解决，反对违背《联合国宪章》及安理会权威、无助于推进政治进程的做法。我们强调在全面遵守安理会相关决议基础上，团结一致打击叙恐怖组织的重要性。我们再次强烈谴责任何人、出于任何目的、在任何情况下使用化学武器，再次呼吁对所有指称事件进行全面、客观、独立、透明调查。我们呼吁加大对叙人民提供必要人道救援的努力，注意到叙紧迫的重建需求。

47。我们回顾伊朗核问题全面协议，呼吁所有各方全面履行义务，确保其得到全面、有效执行，促进国际和地区和平与安全。

48。我们欢迎近期为实现朝鲜半岛完全无核化及维护东北亚和平与稳定所取得的进展，重申致力于通过和平、外交和政治手段解决半岛问题。

49。我们对外空军备竞赛和外空成为军事对抗舞台的可能性表示严重关切。我们重申，防止外空军备竞赛，包括在外空放置武器，将使国际和平与安全避免出现严重危险。我们强调严格遵守和平利用外空相关现行法律制度至关重要。我们还重申，有必要巩固和加强这一制度。我们欢迎新成立的联合国政府专家组讨论关于防止外空军备竞赛，包括防止在外空放置武器的具有法律约束力文书的可能内容。我们强调，切实的透明和建立信任措施也有助于防止在外空放置武器。我们重申，裁军谈判会议作为唯一多边裁军谈判论坛，在谈判防止外空军备竞赛的多边协定中发挥主要作用。

50。我们欢迎南非于2018年6月4日在比勒陀利亚举办金砖国家外长会晤。外长们就共同关心的重大国际政治、安全、经济和金融问题，深化金砖合作交换意见，我们期待将于第73届联合国大会期间举办的金砖国家外长联大会晤。

51。我们欢迎于2018年6月28日至29日在德班举行的第八次金砖国家安全事务高级代表会议，赞赏会议就全球安全环境、反恐、网络安全、重大国际和地区热点、跨国有组织犯罪、维和行动、国家安全和发展的关系等问题增进共识。

52。我们强调联合国维和行动对维护国际和平与安全的重要作用，认识到金砖国家在这方面所作贡献。我们认识到金砖国家有必要在联合国就维和事务进一步加强沟通合作，以及南非设立金砖国家维和工作组的倡议。

53。我们赞赏非盟在解决和管理非洲冲突方面的作用，欢迎加强联合国安理会同非盟和平与安全理事会之间的合作。我们赞赏非盟为实现“2020年平息非洲枪声”倡议所作努力，支持加强非洲和平与安全体系的努力。

四、推动金砖国家关于全球经济复苏、全球经济金融治理机构改革，以及第四次工业革命的伙伴关系

54。我们欢迎世界经济增长继续改善，同时注意到增长分化加大，下行风险尤存。主要表现为一系列挑战，包括不断升级的贸易冲突、地缘政治风险、大宗商品价格波动、私人和公共债务高企、社会不平等以及经济增长不够包容。我们认识到以更加包容的方式分享增长成果至关重要，强调有利的外部环境对全球贸易的可持续增长具有重要作用。

55。金砖国家继续支持世界经济扩张和增长前景。我们倡导继续共同采取财政、货币和结构性改革等政策工具，以实现强劲、可持续、平衡和包容增长。主要发达经济体宏观经济政策措施的外溢效应导致新兴市场经济体经济和金融市场波动，并对其增长前景产生负面影响，我们对此表示关切。我们呼吁主要发达经济体和新兴市场经济体继续在二十国集团、金融稳定理事会和其他机制下保持政策对话和协调，应对潜在风险。

56。我们高度评价建立金砖国家新工业革命伙伴关系，这是金砖国家工业部长会和科技创新部长会的重要成果，契合本次金砖国家领导人会晤对第四次工业革命的重视。我们将启动新工业革命伙伴关系的全面运作，成立由五国工业部门及有关部门代表组成的咨询小组。作为先期工作，咨询小组将根据第四次工业革命的重点领域，制定伙伴关系任务大纲和工作计划提交主席国。新工业革命伙伴关系旨在深化金砖国家在数字化、工业化、创新、包容、投资等领域合作，最大程度把握第四次工业革命带来的机遇，应对相关挑战。伙伴关系将发挥五国各自比较优势，促进经济增长和转型，增强可持续工业生产能力，建立科技园和技术企业孵化器网络，支持中小技术企业的发展。我们相信建立金砖国家科技园、技术企业孵化器和中小企业网络将是落实伙伴关系的积极步骤。

57。我们认识并注意到互联网在促进全球经济、社会和文化发展中的重要积极作用。为此，我们致力于继续通过现有机制共同努力，在各国平等参与互联网演进、运行及治理的基础上，促进安全、开放、和平、合作、有序使用信息通信技术。同时，我们注意到使相关利益攸关方根据各自作用和职责参与其中的必要性。

58。我们认识到金砖国家科技创新以及企业合作与交流对促进可持续发展、推动包容性增长具有重要作用。我们欢迎金砖国家在科技创新领域的强劲合作势头，高度重视共同推进相关工作。我们认为落实金砖国家科技项目有助于发挥金砖国家科技创新潜力，更好应对第四次工业革命挑战。

59。我们赞赏金砖国家知识产权合作取得的进展，认识到包括对发展中国家的技术发展和转让，对于促进长期、可持续、平衡的全球增长的重要性。我们强调加强金砖国家知识产权合作的重要性，这不仅有助于创新，更有助于促成造福全社会新科技的出现。

60。我们坚信贸易和科技是实现包容性增长的关键源泉，能够促进一体化并通过持续、平等方式整合全球价值链。技术进步将对商品生产、服务和人民收入产生广泛影响，需要采取适当措施确保发展中国家从技术进步中受益，避免在新技术早期应用中落伍。采取有效政策对弥合数字鸿沟至关重要，包括支持人民学习和应用新技术、建立有效的技术转移机制等。

61。全球经济日益由技术和知识驱动，对新技能提出要求，这同大量工人只掌握旧技能的错配日益突显。世界经济变化速度之快、规模和范围之广，使解决这一问题更加艰巨。我们强烈意识到技能培训至关重要，为此支持《二十国集团促进高质量学徒制倡议》和《金砖国家技能脱贫减贫行动计划》中提出的政策建议，将进一步促进职业培训、终身学习以及与世界经济和劳工环境快速变化相适应的培训。

62。我们重申以世界贸易组织为代表、以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制的核心地位，认识到发展内涵的重要作用，并将尽一切努力加强多边贸易体制。

63。我们认识到多边贸易体制面临前所未有的挑战，强调建设开放型世界经济的重要性，让所有国家和民众分享经济全球化的益处。推动其包容并支持所有国家的可持续发展和繁荣。我们呼吁所有成员遵守世贸组织规则，信守在多边贸易体制中的承诺。

64。我们忆及世贸组织争端解决机制是多边贸易体制的基石，旨在增强国际贸易的安全性和可预见性。我们关切地注意到，世贸组织上诉机构成员遴选进程陷入僵局可能导致争端解决机制瘫痪，损害所有成员的权利与义务。我们敦促所有成员将此作为优先事项，以建设性姿态携手解决这一挑战。

65。我们认为需要维护世贸组织的谈判功能，同意进一步建设性地参与，在世贸组织内进一步完善现行多边贸易体制的法律框架，并考虑所有世贸组织成员特别是发展中成员的关切和利益。

66。我们认识到推动非洲基础设施建设、互联互通的重要性，认同非盟在确定和应对非洲大陆基础设施挑战方面的进步，特别是在非洲发展新伙伴计划、非洲基础设施发展规划上所作的努力。我们支持在互惠基础上鼓励基础设施投资，以支持非洲发展工业、创造就业、开发技能、食品和营养安全、消除贫困、促进可持续发展。我们重申支持非洲基础设施可持续发展，包括解决基础设施融资赤字。

67。我们充分意识到实现非洲工业化、落实非盟《2063年议程》的必要性，赞赏非洲国家和非盟签署非洲大陆自由贸易协定。非洲大陆自贸区是迈向非洲经济一体化、释放区域内贸易潜力、应对社会经济挑战的重要一步。为此，我们重申支持非盟《2063年议程》及促进非洲一体化和经济发展的努力。

68。我们支持构建强有力的全球金融安全网，其以资源充足、基于份额的国际货币基金组织为中心。为此，我们重申致力于推动国际货币基金组织于2019年春会、不迟于2019年年会前完成第15轮份额总检查，包括形成一个新的份额公式，同时保护最贫穷国家的发言权。国际货币基金组织治理改革亦应增强包括撒哈拉以南非洲国家在内的最贫困成员的发言权和代表性。

69。我们欢迎并祝贺南非储备银行行长卡尼亚戈就任国际货币与金融委员会主席。

70。我们注意到金砖国家应急储备安排在提高可操作性方面采取的举措，并对应急储备安排机制“脱钩”部分成功试运行的完成表示欢迎。我们鼓励应急储备安排同国际货币基金组织开展合作。

71。我们对建立金砖国家本币债券基金的进展感到满意，并期待该基金成立运营。

72。我们同意进一步强化债券发行领域的会计准则趋同和审计监管领域合作，并继续推进相关领域合作。

73。我们欢迎签署《在数字经济发展背景下开展分布式记账技术和区块链技术联合研究的谅解备忘录》。我们相信这有助于深化合作，更好适应不断发展的互联网经济。

74。基础设施、投资和国际发展援助项目是可持续经济发展与增长的基石，能够提高生产率，促进一体化。我们强调基础设施建设和联通对密切经贸关系的重要性。

75。我们强调多边发展银行尤其是新开发银行在促进私人部门投资于公共基础设施方面发挥的重要作用。

76。我们对新开发银行对金砖国家社会、经济、环境发展提供资源方面的贡献感到满意，期待项目准备基金早日投入运营。我们欢迎在巴西圣保罗成立美洲区域办公室，该办公室将同非洲区域中心一道，扩大新开发银行在这些地区的影响。我们注意到5月28日至29日在中国上海举行的第三届新开发银行理事会年会就创新发展融资路径进行了深入探讨，为银行在不断变化的全球环境中实现未来发展提出建议。

77。我们强调，加强金砖国家金融合作对更好服务实体经济，满足金砖国家发展需求十分重要。为此，我们重申将在遵守各国现有监管框架和世贸组织服务贸易总协定义务的基础上，继续致力于通过促进金融机构和金融服务网络化布局，以便利金砖国家金融市场融合，同时加强金融监管部门的交流与合作。我们将继续在遵循各国央行法定职能的前提下加强货币合作，并探索更多合作方式。我们还将发展绿色金融，促进金砖国家可持续发展。

78。我们重申支持国际合作打击非法资金流动，包括在金融行动特别工作组和世界海关组织框架下的合作。为此，我们强调加强相互交流和数据共享的重要性。我们强调，维护和支持金融行动特别工作组的宗旨十分重要，将加强合作落实并完善金融行动特别工作组关于反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资的国际标准。

79。腐败是全球挑战，将产生长期影响，包括破坏国家的法律体系。腐败还威胁经济增长，妨碍一国的当地和外国投资。我们重申致力于根据《联合国反腐败公约》第四章内容开展国际合作，为此致力于在金砖国家反腐败工作组框架下加强国际合作。我们将根据本国法律体系，开展反腐执法、追逃追赃以及其他涉及反腐败的刑事和非刑事合作，并呼吁国际社会拒绝为腐败人员和资产提供“避罪天堂”。我们认为促进反腐败信息交流和经验分享对增进金砖国家相互理解和反腐合作至关重要，并将在此前基础上继续共同努力。我们将建立信息交流平台并探索在多边平台增进共识，以更好支持彼此落实《联合国反腐败公约》。我们欢迎非洲联盟将2018年作为反腐败年。

80。在推动实施《金砖国家经济伙伴战略》方面，我们欢迎金砖国家第八次经贸部长会议在经贸联络组支持下所取得的积极成果。我们也欢迎在落实《金砖国家经贸合作行动纲领》方面取得的良好进展。我们鼓励采取措施，维护工业发展政策空间，支持我们的企业特别是工业和农业企业以及中小微企业更大程度参与全球价值链、增加附加值并向价值链高端攀升。我们认识到金砖国家成员间增值贸易的重要性，赞扬经贸部长启动经贸联络组下的贸易促进工作组和电子商务工作组。我们欢迎对既有金砖国家增加值贸易联合研究进行更新。我们欢迎金砖国家第八次经贸部长会议在知识产权、电子商务、服务贸易等方面的积极成果，并将进一步加强电子商务、标准和技术规则、中小微企业和示范电子口岸等合作。

81。我们欢迎签署《金砖国家区域航空伙伴关系谅解备忘录》，认为这是加强金砖国家在互联互通和基础设施领域合作的重要里程碑。

82。我们赞赏五国海关部门落实《海关合作战略框架》的成果，并对致力于实现长期目标表示欢迎，包括早日完成《金砖国家海关行政互助协定》并尽早生效、2022年底前运行授权经济运营商计划、相互承认控制和经济运营商等。我们欢迎《金砖国家海关行动计划》，该计划明确了金砖国家海关部门为实现既定目标将采取的短、中、长期集体行动，以及建立金砖国家海关培训中心。我们认识到金砖国家海关合作委员会大有可为，期待在金砖国家之间和相关多边论坛框架下加强贸易便利化、执法、先进信息技术应用和能力建设等方面合作。

83。我们赞赏五国税务部门一贯支持致力于实现公平和普遍透明的全球税收体系的所有国际倡议，将继续应对数字经济对国际税收的影响，确保国际税收体系公平，特别是防止税基侵蚀和利润转移，开展自动和基于需求的税务情报交换，加强发展中国家亟需的能力建设。我们欢迎建立金砖国家税务部门能力合作建设机制。

84。我们认可金砖国家工商理事会及其第五份年度报告，以及金砖国家工商论坛在促进基础设施、制造业、能源、农业经营体、金融服务、区域航空、技术标准、技能开发等方面的贡献。我们欢迎在金砖国家工商理事会框架内建立数字经济工作组。

85。我们认识到旅游业在促进可持续经济和社会发展方面的巨大潜力，欢迎建立旅游业工作组的倡议，促进金砖国家经济合作和人文交流。金砖旅游合作渠道将在旅游贸易、航空互联互通、旅游基础设施、文化和医疗旅游、消除市场壁垒、旅游安全及其金融、保险和医疗支持等方面加强经验交流，分享最佳实践。金砖国家间旅游市场在全球经济衰退时仍保持增长，我们对此感到满意。

五、人文交流合作

86。我们强调金砖合作应该将人民置于中心地位，赞赏金砖国家在体育、青年、电影、文化、教育和旅游等领域交流与合作取得稳步进展。

87。我们重申坚持以人为本、促进全行业共同发展的包容发展观。

88。我们注意到第八届世界水论坛在巴西利亚举行。这一世界主要以水为主题的活动首次在南半球举行，将有助于在全球层面提升对水问题的重视程度。

89。我们强调金砖国家在外空事务中开展合作的重要性，并确认支持深化该领域现有合作倡议。

90。我们致力于加强金砖国家在疫苗研发领域的合作，欢迎建立金砖国家疫苗研发中心。

91。我们欢迎2017年在莫斯科举行的“在可持续发展时代开展多部门遏制结核病行动首届世界卫生组织全球部长级会议”及其成果，强调即将举行的联合国大会终止结核病第一次高级别会议、预防和控制非传染性疾病第三次高级别会议的重要性。

92。我们认识到文化作为第四次工业革命驱动力之一的重要性和作用及其蕴藏的经济机遇。

93。我们赞赏第三届金砖国家电影节的举行，并认识到在此领域继续深化合作的必要性。我们欢迎南非提出关于制定金砖国家合拍影片协议的倡议，将进一步推进合作，展示金砖国家文化多元性。

94。我们强调《落实<金砖国家政府间文化合作协定>行动计划（2017-2021年）》对金砖文化合作创新和可持续发展的指导作用，注意到各国文化专家提出的活动倡议。

95。我们注意到2018年在约堡举行的第二届金砖国家治国理政研讨会，以及巴西将于2019年举行第三届研讨会，邀请来自所有金砖国家的多元化学术机构和智库积极参加。

96。我们满意地注意到金砖国家在加强人文交流合作方面的进展，包括通过智库理事会、学术论坛、民间社会组织论坛、青年外交官论坛、青年峰会和青年科学家论坛等机制开展的交流活动。

97。我们注意到南非提出的关于建立金砖国家外交部发言人论坛的倡议。

98。我们欢迎南非举办的第三次金砖国家运动会，并注意到建立金砖国家体育理事会取得的进展。

99。我们强调金砖国家议会交流，包括女性议员间交流的重要性，期待在此方面进一步开展合作。

100。我们强调妇女在促进包容性发展方面的作用，注意到建立金砖国家妇女论坛和女企业家联盟的进展。

101。巴西、俄罗斯、印度和中国赞赏南非作为2018年金砖国家主席国所做工作，对南非政府和人民在约堡主办金砖国家领导人第十次会晤致以诚挚谢意。

102。俄罗斯、印度、中国和南非将全力支持巴西担任2019年金砖国家主席国并举办金砖国家领导人第十一次会晤。（完）

责任编辑：张义凌