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北京海淀区气象台发布暴雨蓝色预警

北京海淀区气象台发布暴雨蓝色预警
2018年07月27日 07:13 政府网站
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　　来源：国家突发事件预警信息发布网

　　海淀区气象台27日06时29分发布暴雨蓝色预警，预计今天上午海淀区将出现雷阵雨天气，局地短时雨强较大，小时雨强可达30mm以上。山区及浅山区可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，城市低洼地区可能出现积水，请注意防范。

责任编辑：张建利

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