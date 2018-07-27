中央巡视组指出原食药监总局问题 用了这个词

原标题：指出原食药监总局问题，中央巡视组用了这个词

撰文 | 周宇 编辑 | 庄立人

继7月22日中央纪委公布了第一批、14个地方的十九届中央第一轮巡视反馈意见后，昨天下午，中央纪委又公布了第二批16家单位的反馈意见，涉及8家中央单位和8家央企。至此，本轮巡视反馈全部公布。

本次反馈意见中，中央纪委总结出被巡视央企的7大“病症”。

政知局（微信ID：bqzhengzhiju）发现，在反馈意见中，民生领域成为重点之一。例如，在给原国家食药监总局的反馈意见中，指出了多方面问题，包括食品药品审批监管领域廉洁风险较大，反腐败斗争形势依然严峻复杂。

8单位4领域与中央要求差距大

本次巡视的中央单位包括国家体育总局、国家统计局、文化和旅游部、新华社、住房和城乡建设部、原国家食品药品监督管理总局、商务部和海关总署。

近日，习近平对推进中央和国家机关党的政治建设作出重要指示。对比中央的要求，巡视反馈总结了4点差距。

首先是学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距。8家单位普遍存在学习不够深入的问题。原食药监总局、国家体育总局、国家统计局和海关总署等单位被点名。例如国家统计局被批落实中央关于防范惩治统计数据造假的指示要求不够有力。

第二个差距是发挥政治建设统领和思想建设引领作用不够充分。例如新华社党建工作层层递减，存在“带病重用”“近亲繁殖”等问题；原文化部党组、原国家旅游局管党治党存在“好人主义”现象，层层传导压力不足。

三是全面从严治党力度还不够。比如海关总署特权思想和特权现象仍然存在，不担当、不作为问题有所表现，“一把手”等重要岗位、执法环节等重点领域廉洁隐患大，新兴业态监管等出现新增风险点；国家统计局对所属单位监督管理比较松散，执纪不严，数字腐败、利益输送问题时有发生。

第四点差距在于上次中央巡视后整改力度不够。包括海关总署党组上次巡视整改前紧后松；住房和城乡建设部一些问题搞虚假整改，甚至边改边犯。

还有一些个性问题，巡视组提出了针对性整改要求。例如，向市场监管总局提出，全面落实党的十九大关于实施食品安全战略、健全药品供应保障制度等重大部署，不断提高新时代食品药品安全工作水平。

央企涉及7大“病症”

本轮巡视中，4个巡视组以“一托二”的方式，对8家央企进行了常规巡视。

8家央企分别为中国核工业集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中粮集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国储备粮管理集团有限公司、中国旅游集团公司、中国邮政集团公司。

巡视组发现了8家企业一批涉及“四风”、选人用人、利益输送等方面的共性与个性问题。

第一个“病症”与中央单位类似，也是用新思想新精神指导企业发展不够，且8家企业普遍存在。比如，通用技术集团“业绩观存在偏差，推进供给侧结构性改革不到位”；中远海运集团“从政治和全局高度落实中央推进‘一带一路’建设要求不够，实施创新驱动发展战略不够有力”等。

第二个问题在于党组把方向、管大局、保落实的领导作用发挥不够充分。不过中央纪委强调，十八大特别是上届中央巡视以来，各家央企加强党的建设，情况有所好转。成绩就是成绩，抹杀不了。问题就是问题，也掩盖不住。加强党的建设，维护良好政治生态是一个长期、持续的过程，央企在这个问题上还存在差距。

纪律松弛，“两个责任”履行不力是问题三。例如中国旅游集团日常监督管理不够有力，存在对违纪案件大事化小、小事化了的现象。中央纪委特别指出，这个问题的出现，既有主观意识原因，也有党组织建设滞后、纪检监察力量薄弱等客观方面的因素，这些都是下一步加强国有企业党的建设需要着力的重点。

利益输送和关联交易问题依然存在；顶风违纪，“四风”问题禁而不绝；选人用人不讲规矩较普遍，这三点也是本次巡视发现的央企“病症”。

对上届中央巡视整改不到位不彻底的问题央企也有，例如中远海运集团上轮巡视指出的突出问题尚未有效解决；中国邮政集团上次巡视整改中存在消极应付的现象。

反馈涉及食品药品安全

食品药品安全、粮食安全、进口产品安全和住房保障都是重大的民生问题，人们普遍关心。这些内容在巡视中也多有涉及。

中央巡视组在反馈对原国家食品药品监督管理总局党组巡视的意见中指出，其在落实习近平总书记关于食品药品监管“四个最严”要求和中央决策部署上有“温差”，政治责任感不够强，以人民为中心的立场不够坚定。同时，食品药品审批监管领域廉洁风险较大，反腐败斗争形势依然严峻复杂。巡视组提出，要切实增强危机和风险意识，防止因监管漏洞导致食品药品安全问题。

对于粮食安全，巡视组在对中国储备粮管理集团有限公司党组的反馈中提到，中储粮党组执行国家粮食安全战略存在政治偏差，管好“大国粮仓”的政治担当不够，应确保储备粮油数量真实、质量良好，确保国家急需时调得动、用得上。

住建部党组政治观被批存在一定偏差。反馈意见中提到，住建部应坚持房地产调控目标不动摇，坚决遏制投机炒房。

这些词汇出现在反馈中

这次，在公布反馈情况时，中央纪委国家监委网站使用了一些精准表述问题的生动词汇。

“挂空挡、走过场”

中央第二巡视组在对中国通用技术集团公司党组的反馈意见中指出，上次中央巡视整改不严不实，存在挂空挡、走过场现象。

“带帽提拔”、“带病提拔”

在给中国通用技术集团公司党组的反馈意见中，中央第二巡视组指出，选人用人问题比较突出，存在“带病提拔”问题，执行有关程序、规定不严格。反馈意见要求，中国通用技术集团公司党组要贯彻落实新时代党的组织路线，严禁“带帽提拔”，防止“带病提拔”。

“靠船吃船”

中央第九巡视组在对中国远洋海运集团有限公司党组的反馈意见中指出，全面从严治党力度不够，向下传导压力层层递减，抓早抓小有差距，“靠船吃船”、利益输送问题仍比较突出。

“近亲繁殖”

在给中国核工业集团有限公司党组的反馈意见中，中央第十巡视组指出，组织建设不够扎实，违规选人用人问题反映比较集中，突击提拔干部、“近亲繁殖”问题较为突出。

初心使命淡化

中央第二巡视组在对中国邮政集团公司党组的反馈意见中指出，有的领导人员“人民邮政为人民”的初心使命淡化，对邮政的政治和社会属性重视不够。

数字腐败

中央第三巡视组在对国家统计局党组的反馈意见中指出，落实全面从严治党责任不到位，对所属单位监督管理比较松散，执纪不严，“四风”问题多发，一些重点部门和领域存在廉洁风险，数字腐败、利益输送问题时有发生。

“温差”

中央第十一巡视组在对国家市场监督管理总局党组、住房和城乡建设部党组的反馈意见中均指出，落实中央决策部署有“温差”，以人民为中心的思想不够坚定。

资料 | 中央纪委网站

责任编辑：张申