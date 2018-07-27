失东亚青运会主办权 台当局扬言申请复核遭泼冷水

原标题：失去东亚青运会主办权，台当局扬言申请复核遭泼冷水

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]东亚奥协日前召开理事会特别会议，决议取消台中市2019年东亚青年运动会的主办权。26日台中市长林佳龙先是抛出四点理由扬言提出申复，下午又改口称不必急在一时。在岛内舆论看来，不抛弃“台独”主张，所谓提出申复只不过是令台湾遭受“二次打击”罢了。

抛出四点理由

民进党籍台中市长林佳龙26日召开记者会称，与“体育署”和中华台北奥委会讨论后，决定提出申复。他提出的申复书有四点理由：一是把运动会取消，与发展体育的宗旨明显违背；二是台中市政府24日前没有收到任何开会信息，“我们违反什么规定，不得而知”；三是东亚奥协特别会议的过程，“我们并没有机会在现场说明与答辩，这是场被告缺席的审判，有些批评与台中市政府完全无关”；四是东亚奥协函文没有说明具体理由，违反主办城市合约书“有关争议应以和谐磋商解决”的规定。不过下午他改口称，申复书已备妥，随时可以递件，但东亚奥协受到大陆影响相当大，要预防石沉大海，因此先考虑好配套措施。“体育署长”高俊雄称，除了台中市政府会书面申复外，也会利用雅加达亚运会当面跟东亚奥协的理事、委员沟通。此前蔡英文在25日声称，这是台中的国际体育盛会，无关蓝绿，“我们会据理力争，申复到底”。

台中的申复理由遭岛内打脸。国民党台北市议员参选人游淑慧在脸书贴出一张国际奥委会公文，显示台中被取消主办权早有预警。两个多月前，“2020东京奥运台湾正名公投”就已引起国际奥委会关注，且来函并致电说明，执委会决议不会核准名称更动。游淑慧质疑称，“这两个多月民进党政府做了些什么？”民进党“立委”黄国书26日也透露，台中市政府近一年来，邀请各方参加协调会困难重重，今年完全没有开会。“正名公投”发起人之一纪政则指责前中华台北奥委会国际组组长姚元潮告密。姚元潮承认是他寄信给奥委会，称他担心因擅自违反国际奥委会规定会被中止会籍。《中国时报》26日称，“正名”团体一路走来敲锣打鼓，唯恐天下不知，还需要有人去“告密”吗？难道姚不投书，国际上就完全不知道有“正名公投”这回事？文章直言，硬把东亚青运停办一事归咎于他，是在推卸责任。

对“正名公投”发出的警告

25日，大陆国台办发言人安峰山以书面回应台中被取消主办权一事，称根源在于台湾一些政治势力和“台独”分子，在民进党当局纵容下，推动所谓“正名公投”，公然挑战“奥运会模式”，使这次运动会面临极大政治风险和政治干扰。东亚奥协秘书长宋鲁增接受采访时说，国际奥委会明确表示，不会考虑批准对中华台北奥委会现有名称做任何修改，但台湾部分势力仍不收敛，东亚奥协因此依章程做出决定。

连日来，岛内舆论对未来参与体育赛事的前景不乐观。体育会联合总会前副总会长王敏行称，被取消主办权可以说是对台湾推动“正名公投”的一个警告，台湾如果不遵循洛桑协议，不但将失去奥委会赛事的主办权，未来恐怕还会面临丧失会籍资格，连参赛资格都没有。他直言，未经国际奥委会同意，台湾不能片面改变名称等，“不管台湾同意不同意，都是摆在眼前的国际现实”。国民党主席吴敦义在中常会上称，主要问题仍出在民进党处理两岸关系的能力上。

政治评论员黄智贤26日反问，大陆没有善意，4年前时任台中市长胡志强为什么可以争取到东亚青运会的主办权？如今日本都投票弃权，可没有支持台湾，“这样还不清楚事实是什么吗？”她说，民进党执政，既然铁了心搞“台独”，大陆就会坚壁清野，让“台独”没有任何一丝空间。

港媒警醒“港独”

联合新闻网称，“正名公投”就是一次变相的“独立公投”，是“台独运动”加速器，其结果就是“台独”与大陆提前对决。《中国时报》26日称，台中东亚青运会的主办权被取消，美国各航空公司改变其网站对台湾的标注，都在显示民进党当局放任涉“独”行径，只会遭来对岸更强大的反“独”力道，而美国只能口惠实不至地通过一些法案，让蔡英文当局感觉良好。文章提醒蔡英文看清局势，“处理涉独公投所引发的负面效应，让两岸关系恢复到可以对话的局面，申复东亚青运才能算踏出第一步”。该报提到，“台独”分子的做法难成大事，只是害苦一帮无辜的台湾运动员。

“台独”的情况也引发香港关注。《星岛日报》26日发表社论称，北京的做法显示对“渐进式公投台独”绝不容忍。在香港，幸而“港独”呼声并不大，否则可能如台湾般付出沉重代价。

责任编辑：张建利