崔天凯：外界误判中国发展意图 中美仍在一条船上

原标题：崔天凯：外界对中国发展意图有误解误判，中美仍在同一条船上

中华人民共和国驻美利坚合众国大使馆 图

据中国日报网报道，2018年7月25日，崔天凯大使应邀出席卡内基国际和平基金会举办的第八届中美民间对话第二次会议相关活动，并就中美关系发表讲话。讲话全文如下：

很高兴再次来到卡内基国际和平基金会和这么多老朋友相聚。我注意到今天会议的主题是“为复杂多变的中美关系导航”，“导航”这个词让我想起时任美国财长盖特纳在2009年首轮中美战略与经济对话上的讲话。他引用中国“风雨同舟”这句成语指出，美中两国实际上同处一艘被狂风和巨浪袭击的大船上。当时，世界正面临国际金融危机冲击。

9年已经过去了，我们依然面临着各种狂风巨浪。这个世界依然不稳定、不安全。我们依然面临恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散威胁，依然面临层出不穷的地区冲突的威胁，大国关系也面临新的十字路口。世界依然充满不确定性。没人能够预测下次国际金融危机、重大疫情甚至是战争何时到来。面对这些狂风巨浪，中美还在同一条船上吗？

我相信我们仍然在同一条船上。我们仍然生活在小小的地球村，这是我们共同的星球，除非有朝一日我们能找到办法把人类送上火星。但有些人认为，中美已经不在同一条船上了。有些人甚至认为，中美分处两条不同的船，并且会走向迎头相撞。为此他们还有一套自己的理论。

有人认为，美国在过去几十年未能改变中国，因此中美已经而且不应在同一条船上。我们都读过这样的文章，文章还出自曾深度参与制订美国对华政策的人士之手。但我认为，改变中国是一种幻觉。我不认为中美两国真的能够像有些人鼓吹的那样去改变对方。中国有自己的历史、文化、政治和经济体制。中国无论发生什么变化，都是由中国漫长的历史所决定的。任何国家都不可能真正改变中国。改变中国不应是包括美国政府在内的任何国家对华政策目标。我相信这也不是历任美国总统的对华政策目标。我和基辛格博士谈过这个问题，他告诉我改变中国从来不是当年他和尼克松总统打开中美关系大门的初衷。

有人认为，中国是试图挑战国际规则的“修正主义”国家，因此中美已经而且不应在同一条船上。这种指责显然不符合事实。今年是中国改革开放40周年。明年我们将迎来中美建交40周年。回顾历史，中国加入的国际组织越来越多，签署的国际条约和公约越来越多，接受的国际规则也越来越多。有人指责中国履行入世承诺的表现。而实际上，中国为入世谈判了15年，认真学习、适应、遵守世贸组织规则，也付出了很高的代价。公平地说，中国履行入世承诺的记录是公开、透明的，忠实履行了入世承诺。

与此同时，让我们看看美国的记录。坦率地讲，美国做了很多改变国际规则的事，这大概始于尼克松政府放弃金本位，冲击布雷顿森林体系。20多年前，美方又以“人权高于主权”为名侵犯别国主权。近来，美方相继退出气候变化巴黎协定、伊核全面协议、联合国教科文组织。一些人甚至提议美国应退出WTO。我不知道这是否会发生，美国究竟会走多远。回顾这些记录不难发现，“修正主义”这个头衔更适合美国而非中国。

有人认为，随着中国的发展，中国正试图挑战美国的国际地位和主导权，因此中美已经而且不应在同一条船上。我认为这是对中国发展意图的误解误判。中共十九大提出中国特色社会主义进入新时代。美国有人担心，中国的新时代是否意味着美国时代的终结？甚至一些非常严肃的学者也向我提出这个问题。我很尊重这些学者，其中包括哈佛大学的格雷厄姆﹒艾利森教授。我曾同他多次长谈。我认为他的书《注定一战：中美能否避免修昔底德陷阱？》很大程度上被误读了。他并非主张所谓的“修昔底德陷阱”，而是认为中美应当避免这个陷阱。

对于中国的目标和意图，外界有不少误解和误读。我们所说的新时代是指中国的发展进入了一个新阶段，面临的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。同时，中国的发展离不开开放的环境，不能关上门搞发展。但是，这个新时代主要是着眼于中国自身发展，而不是要谋求全球主导地位。

还有人认为，过去这些年中美关系特别是经贸关系导致美国“满盘皆输”、中国“赢者通吃”，因此中美已经而且不应在同一条船上。这种看法再次背离了事实。中美经贸关系是相互依存、互利共赢的。我们不应过多关注贸易赤字，因为赤字背后有很多结构性原因。此外，贸易顺差不能代表赢，贸易逆差也不意味着输。在座的各位比我更懂经济学。回顾一下全球经济发展史，过去20年，人类社会创造并积累了更多的财富。同时，包括中美在内的许多国家中，也有一些人的生活并未得到改善，甚至变得更糟。这对我们所有人来说都是严峻的挑战。但这并非贸易的错，而是包括财富分配在内的国内经济和社会政策问题。我们应该努力照顾这些弱势群体，诿过于人或归咎于贸易于事无补。

那些鼓吹中美不在同一条船上，两国应该坐不同的船，甚至会迎头相撞的观点缺乏事实依据，有百害而无一益。不幸的是，一些人就是想要搅乱中美关系，他们扭曲中美经贸关系的真实情况，甚至试图在台湾和其它涉及中国主权和领土完整的问题上玩火。这十分危险，我们必须对此保持高度警惕。

我相信，中美依然在同一条船上，两国面临的共同挑战是如何引领中美关系穿越不确定和未知水域，更好地造福两国和世界。希望今天的对话能为两国政府制定务实、建设性、有利于中美双方的政策建言献策。

来源：中国日报网

责任编辑：余鹏飞