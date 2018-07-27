第5位集团军首长晋升要职(图)

原标题：第5位集团军首长晋升要职

来呀：长安街知事

“八一”临近，解放军将领的新职务密集披露，最新消息为：第75集团军原政委秦树桐出任陆军政治工作部主任，晋升副战区级。

秦树桐

秦树桐少将长期服役于原南京军区，曾先后担任原第31集团军政治部主任、副政委等职。原第31集团军的军部驻地为福建厦门。

2015年，秦树桐接任原第1集团军政委，跻身正军级。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，秦树桐是1年来第5位履新的新组建集团军主官。

2017年4月，国防部对外宣布：军委决定以陆军原18个集团军为基础调整组建13个集团军，番号依次为第71集团军至第83集团军。7、8月间，13个集团军的军长、政委全部亮相，具体情况如下图所示。

（截至2017年8月）

此后，陆续有5位集团军主官调职履新，他们是：

71集团军原军长王印芳出任北部战区陆军司令，

71集团军原政委徐德清出任西部战区陆军政委，

75集团军原政委秦树桐出任陆军政治工作部主任，

76集团军原军长范承才出任中部战区陆军司令，

81集团军原政委方永祥出任中央军委政治工作部主任助理、退役军人事务部副部长。

此外，77集团军原副军长李中林已接棒王印芳，出任71集团军军长。

此次履新后，秦树桐成为陆军政治工作部成立后的第三任主任，前两位为张书国、刘家国。

2015年底，陆军领导机构成立，张书国出任政治工作部第一任主任，并于2016年7月晋升中将军衔。

2017年3月，张书国出任中央军委后勤保障部政委，成为当时最年轻的正战区级将领。

此后，原任四川省军区政委的刘家国少将出任陆军政治工作部主任。

今年全国“两会”期间，刘家国以中央军委国防动员部政委身份亮相，显示陆军政治工作部主任一职出现空缺。

责任编辑：余鹏飞