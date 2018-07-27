刚当上组长就开会 刘鹤面临一个怎样紧迫的任务？

原标题：刚当组长就开会，刘鹤布置了重要任务

撰文 | 董鑫 编辑 | 庄立人

昨天（26日），国务院办公厅公开了《关于调整国务院国有企业改革领导小组组成人员的通知》。

国务院副总理刘鹤任国务院国有企业改革领导小组组长，国务委员王勇任副组长。

△刘鹤

也是昨天，刘鹤主持召开了国务院国有企业改革领导小组第一次会议，研究部署近期国有企业改革重点任务。

刚当上组长就开会，刘鹤面临着一个怎样紧迫的任务？

经济体制改革的中心环节

国有企业是国民经济的支柱，是我国社会主义制度的重要经济基础。而国有企业改革，则是我国经济体制改革的中心环节。

国有企业改革领导小组成立于2015年，主要职责就是统筹研究和协调解决国企改革中的重大问题和难点问题。

政知圈（微信ID：wepolitics）发现，这个小组从刚一诞生就是“高配置”，一直由国务院领导亲自挂帅，刘鹤的前任是国务院原副总理马凯。

除了组长刘鹤和副组长王勇，此次调整后的领导小组成员共计14名，分别来自国资委、中组部、中改办、国务院、发改委、工信部、司法部、财政部、人社部、统计局、“一行两会”等多部委。

国资委主任肖亚庆、中央组织部副部长高选民、中央改革办副主任穆虹、国务院副秘书长孟扬、发展改革委副主任连维良、工业和信息化部副部长罗文、司法部党组成员甘藏春、财政部部长助理许宏才、人力资源社会保障部副部长邱小平、人民银行副行长范一飞、国资委副主任翁杰明、统计局副局长鲜祖德、银保监会副主席周亮、证监会副主席阎庆民。

此外，领导小组办公室设在国资委，承担领导小组的日常工作。办公室主任由国资委主任肖亚庆兼任，办公室副主任由国资委副主任翁杰明兼任。

新小组的第一次会议

据《光明日报》报道，成立至今，领导小组共召开过23次全体会议和多次专题会、座谈会，深入地方、企业调研，研究矛盾，点对点解决问题，攻克难题，有效推动国企改革落实落细，推动国企改革政策体系的制订和改革深化。

今年年初，领导小组还明确了46项重点改革任务及分工。

截至目前，国有企业工资决定机制，国有资本投资、运营公司改革，国企资产负债约束、退休人员社会化管理等7项任务已经取得明显进展。

有数据证明。

今年上半年，中央企业累计实现营业收入13.7万亿元，同比增长10.1%，17家企业收入增幅超过20%，43家企业收入增幅超过10%；

实现利润8877.9亿元，同比增长23%，增速比一季度加快2.1个百分点，有37家企业效益增幅超过20%，58家企业效益增幅超过10%；

特别是在6月份，中央企业利润突破2000亿元，达2018.8亿元，同比增长26.4%，创下历史单月最高水平。

但从目前来看，我国国有企业改革发展的国内外环境发生了新的变化，面临新的挑战，改革任务仍任重道远。

在昨天新一届领导小组的第一次会议上，刘鹤又提出了新要求：

要坚持稳中求进工作总基调，突出重点、扎实推进。改革国有资本授权经营体制，分层分类积极稳妥推进混合所有制改革，加快中央企业布局优化和结构调整，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，推进信息公开打造“阳光央企”，打好防范化解重大风险攻坚战，加强党的建设和反腐败工作。

要加强国企领导班子建设，调动干部和广大职工积极性，强化激励机制，健全责任制度。

要抓好对国企改革全局指导，引导企业做好发展长期规划，界定主业，提高核心竞争力。

事关7000万企业的另一个工作

除了国务院国有企业改革领导小组组长，刘鹤还有一个“兼职”——国务院促进中小企业发展工作领导小组组长。

这个小组的历史要更悠久一点，成立于2009年12月，一样也是从成立之初就由国务院副总理担任组长，刘鹤的前任分别是张德江和马凯。

该小组主要职责是贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强对促进中小企业发展工作的组织领导和政策协调，统筹指导和督促推动各地区、各部门抓好促进中小企业发展任务落实，协调解决促进中小企业发展工作中的重大问题。

中小企业的发展，也是中国经济体制改革的重要环节。关于这个领域，刘鹤早有心得。

早在2001年，他在担任国务院信息化工作办公室副主任的时候，就在演讲中提到，中国有可能成为亚太地区或者整个世界经济的新的制造业生产基地，而在制造业起到核心作用不仅是国有大中型企业，还有中小企业。

到2013年，刘鹤担任国家发改委副主任之时，在《新一轮改革的战略和路径》报告中又提到，“重点发展面向中小企业和创新型企业的创业板、新三板、场外市场等多层次资本市场体系”。

如今，中小企业的发展如何？

还是用数字说话。

截至2017年7月底，中国小微企业名录收录的中小微企业已达7328.1万户。中小微企业（含个体工商户）占全部市场主体的比重超过90%，贡献了全国80%以上的就业，70%以上的发明专利，60%以上的GDP和50%以上的税收。

刘鹤的五个“兼职”

说回刘鹤本人。

刘鹤今年66岁，他本科和硕士均毕业于中国人民大学工业经济系，1992年到1993年，在美国西东大学工商管理学院学习；1994年到1995年，在美国哈佛大学肯尼迪学院学习并获公共管理硕士学位，同时兼任梅森项目研究员。

政知圈（微信ID：wepolitics）梳理发现，这位一直有“改革实践者”之称的新任国务院副总理至少有五个“兼职”：

中央财经委员会办公室主任

中美全面经济对话中方牵头人

中欧经贸高层对话中方主席

国务院促进中小企业发展工作领导小组组长

国务院国有企业改革领导小组组长

每一个都是涉及中国经济领域的大事。

责任编辑：余鹏飞