台当局将增加41亿军费 绿媒叫嚣:防大陆军事扩张

赖清德（来源：台湾媒体）

海外网7月27日电 26日，台行政部门负责人赖清德称，台当局明年打算增加183亿（新台币，下同，约合人民币41亿元）军费。绿媒叫嚣，此举就是为了防止大陆“军事扩张”，维护台湾安全。

据台湾媒体报道，昨日（26日），赖清德在接受媒体采访时表示，台当局2018年度军费预算为3277亿元（约合人民币727亿），明年将增为3460亿元（约合人民币768亿元），使军费占到台湾GDP的2.16%。增加部分主要包括台军的军事投资、人事费用与作业维持费用三项经费。

据了解，美国从2016年起就一直怂恿台当局增加军费，并多次要求台当局将军费增加到占GDP的2%以上。对于美国多次提出台湾军费预算不足的问题，赖清德隐晦地回应道，此次增加军费就是为了“获得国际社会的支持”。

前“台驻美国代表”沈吕巡26日表示，美国一直鼓励台当局要增加军费预算，自行发展军事对抗大陆，本质上就是要台当局多购买美国的武器，然而“唯武器论”根本解决不了问题。台湾本来可以与大陆和平相处，携手共进，为什么要跟大陆对抗，向外人邀宠呢？

针对美对台军售议题，外交部曾多次强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美三个联合公报原则，损害中国主权和安全利益。

台湾《中国时报》发表评论指出，台湾主流民意不愿意与大陆进行军备竞赛，更不希望两岸兵戎相见，而是期待两岸能够和平稳定发展。目前台湾在民进党当局的执政下，政治上毫不犹豫地走上与大陆公开敌对，在价值选择与地缘政治上倒向美国，乞求美国协助抗大陆，把自己变成一颗棋子。但美国对自己盟友都能痛下杀手，由此可见依赖美国，台湾凶多吉少。

责任编辑：张建利