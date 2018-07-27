IMF：中国经济表现强劲 关键改革取得进展

原标题：IMF说中国经济表现强劲 关键改革取得进展

国际货币基金组织（IMF）26日表示，中国经济继续表现强劲，在加强金融监管、持续推动经济开放等关键领域的改革取得进展，预计今年中国经济将增长6.6%。

IMF当天在结束与中国“第四条款磋商”的声明中说，IMF欢迎中国果断将政策重点从高速增长转向高质量增长的战略，并赞赏中国近期改革方面取得的进展，特别是采取降低金融风险的措施和持续推进经济开放。

IMF认为，中国的经济增长前景依然强劲，并为中国在现有政策议程基础上加快推进再平衡调整和实施其他改革提供了机遇。IMF同意中国应继续实施金融监管改革，抑制家庭借款，并控制预算外地方政府投资，这些措施将有助于实现更可持续的经济增长。此外，中国应更加果断地实施结构性改革，以支持消费，减少污染，从而加快推进经济再平衡进展。

IMF欢迎中国对自由贸易和多边主义的坚定承诺，认为中国最近宣布的一揽子开放政策是朝着正确方向迈出的步伐，并敦促中国加快这一领域的改革。IMF建议中国以能够支持和加强国际贸易体系和全球经济的方式来化解贸易矛盾。

对于人民币汇率，IMF认为，人民币对一篮子货币的汇率在2017年基本稳定，人民币币值大体符合基本面，IMF欢迎中国提高人民币汇率的灵活性。

对于“一带一路”倡议，IMF认为，应建立总体框架，改善协调和监督，采取更为开放的采购方式，并适当关注伙伴国的债务可持续性，这些措施有助于该倡议的成功实施。

根据基金组织章程第四条款规定，IMF每年都会派出工作人员小组到成员经济体调研，就宏观经济政策、经济发展形势与成员经济体进行磋商，并在IMF决策机构执董会进行讨论。

责任编辑：张建利