著名剧作家沙叶新辞世 曾在《围城》中饰演曹元朗

原标题：著名剧作家沙叶新辞世，一生执着“说真话”
7月27日早，作家北村在微博上宣布了著名剧作家沙叶新离世的消息，配文称“中国时间2018年7月26号5：03，我敬重的老友沙叶新老师溘然长逝，作为一名剧作家，他不仅贡献了杰出的戏剧作品，还贡献了中国知识分子的良知。”
沙叶新曾经的名片上印着：“我，沙叶新。上海人民艺术剧院院长——暂时的；剧作家——长久的；某某理事、某某教授、某某顾问、某某副主席——都是挂名的。”
沙叶新（1939年生）江苏南京人，回族，国家一级编剧、中国戏剧家协会常务理事、中国戏剧家协会创作委员会副主任、中国作家协会会员、上海戏剧家协会副主席、上海作家协会理事、上海市文学艺术界联合会委员。其剧作《假如我是真的》、《陈毅市长》、《大幕已经拉开》、《马克思秘史》，《寻找男子汉》《邓丽君》及小说《无标题对话》等，曾引起强烈反响。同时还是倪萍主演的电视剧《中国姑娘》的编剧，并曾在陈道明、吕丽萍等主演的《围城》中饰演曹元朗。编辑：张楠
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