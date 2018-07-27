高铁合肥北城站日均客流不足8人？铁路部门回应

原标题：合肥北城站日均客流不足8人？铁路部门回应传言不实

目前，合肥北城站每天仅开门2小时10分钟。

新安晚报 安徽网 大皖客户端讯 日前，有网友反映称高铁合肥北城站日平均客流量不足8 人，并称“究其人烟稀少的原因，就不得不提一下合肥的交通了。”对此，新安晚报、安徽网、大皖客户端记者日前探访了解到，目前合肥北城站每天只有两趟车停靠，但客流量有数十人。铁路部门称，客流量从最初的数百人降至数十人，主要是由于公交不便；但北城站的状况只是暂时的，未来将成为商合杭高铁换乘站，届时人气会旺起来的。

传言：北城站客流量严重不足

日前，一网友发文称，“合肥北城站于2012 年就已建设完毕并顺利通车，目前北城人口近30 万，但高铁合肥北城站日均客流量竟不超过8 人。原本每天停靠在北城站的两对列车，后因人流量实在太少，又被减为一列。”

文章分析认为，之所以出现这种状况，主要是配套不到位。首先是合肥北城站没有通公交车，造成了旅客出行不便。另外，合肥北城站自开通以来，一直处于亏本运营状态，铁路运营单位自然减少列车停靠车次。事实真是这样吗？

探访：每天只开放两个多小时

日前，记者来到位于合肥市长丰县北城新区凤麟路和五湖大道交口处的高铁北城站。由于修路以及交通偏远的原因，沿途人烟稀少，北城站位于稽山路尽头，掩盖在一片绿荫中，确实很不起眼。

记者抵达时是下午1：10。走到门口，记者意外地发现，车站大门竟然锁着。门上贴着工作时间：13：40 至15：50。原来，车站每天只开放2 小时10 分钟。车站很小，只有2 个售票处、一个进站口和一个出站口。在显示屏播放的时刻表上可以看到，当天只有两趟车在此停靠，分别是14：14 的G7670 次苍南至淮南东，15：50 的G7267 次淮南东至上海。

当天下午2：00 左右，有几名旅客前来检票上车。记者数了一下，在15 分钟内有7名旅客进站。

回应：将出方案应对冷清客流

对于网上传言高铁北城站一天客流量只有8 人一事，合肥火车站相关人士表示，这种传言不实，“北城站高峰时期一天（停靠）8 趟车，客流量有几百人，最近由于受门口修路影响，客流量有所下降，但一天也在40 人左右。”他认为客流量减少是因为门口在修路，公交站牌被移走导致交通不便所致。

转机：将成商合杭高铁换乘站

记者了解到，高铁北城站于2012 年10月正式通车使用，建有4 个站台，铺设有8股车道。记者探访时候发现只有两个站台启用。

受周边市政配套等交通基础设施不完善等因素影响，目前北城站的客流量确实不大，但也不像网上所传的那么少。合肥市发改委一名工作人员告诉记者，高铁北城站的建站功能不仅仅是为了运客，也考虑到火车应急避让等用途，也就是说火车遇到紧急停车避让时，可以不驶入合肥枢纽，而是停靠北城站。

“建站时它的功能定位是铁总多方考虑的结果，北城站在合蚌高铁建设时已预留商合杭高铁并入条件，未来也将接入商合杭高铁成为换乘站，届时将增加停靠车次。”

应对：多措并举让车站更热闹

记者昨天了解到，日前长丰县政府和铁路部门专门对北城站进行了调研，而长丰县也正在跟铁路部门协商，以共同拿出提升方案。

在长丰县看来，随着合肥北城的快速发展，以及商合杭高铁、阜阳北路高架北延段即将投入运营，良好的区位条件、人口不断集聚的优势，合肥北城站将迎来发展新机遇。目前，长丰县将做好北城站基础设施的完善提升，加强周边绿化美化，完善道路指示标牌标识和公共交通服务保障，打造便捷畅通的交通环境。

记者了解到，北城站即将发生一系列变化。首先，长丰县将完善规划站前广场及周边配套设施，特别是公交、出租车及私家车停车场，以及周边商业、公共服务设施等规划。另外，将完善北城站广场周边公共交通。长丰县将在北城站广场及周边划定公交停车站台，争取有关方面支持，引入合肥公交进入站前广场，方便乘坐火车的旅客出行。

另外，长丰县还将在通往北城站的主要道路增加标识标牌，加强交通指引。而等到各方面条件成熟，高铁合肥北城站经停列车将适时增加。

来源：新安晚报

责任编辑：余鹏飞