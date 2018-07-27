田庆盈任山东潍坊代市长(图/简历)

原标题：田庆盈任潍坊市代市长（图|简历）
经济日报-中国经济网潍坊7月27日综合报道 据山东《潍坊日报》消息，7月26日，潍坊市十七届人大常委会第十四次会议举行，决定任命田庆盈为潍坊市人民政府副市长、代理市长。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，田庆盈，1967年9月生，曾长期在济南市工作，2015年任莱芜市委副书记，2017年出任青岛市委常委、政法委书记。原任潍坊市市长的李宽端今年5月已任东营市委书记。
田庆盈简历
田庆盈，男，1967年9月生，汉族，山东济南人，省委党校研究生学历，1988年7月参加工作，1993年8月入党。
1986.08 山东农业大学园艺系农副产品加工专业学习；
1988.07 济南市历城区乡镇企业局企管科科员；
1989.11 济南市历城区乡镇企业局企管科副科长；
1992.07 济南市历城区乡镇企业局办公室主任；
1994.05 济南市历城区乡镇企业局局长助理、党总支书记；
1997.06 济南市历城区乡镇企业局副局长；
1998.03 济南市历城区乡镇企业局副局长，挂职任大桥镇党委副书记；
1998.12 济南市历城区大桥镇党委副书记；
1999.01 济南市历城区大桥镇党委副书记、镇长；
2000.10 济南市天桥区药山街道党工委书记，天桥工业小区管委会主任；
2001.12 济南市天桥区药山街道党工委书记，药山工业园管委会主任；
2003.01 济南市天桥区人民政府副区长；
2003.02 济南市天桥区人民政府副区长、党组成员；
2003.08 济南市天桥区人民政府副区长、党组成员兼天桥工业园管委会主任；
2005.05 济南市天桥区人民政府副区长、党组成员、天桥工业园管委会主任兼区房管局党委书记；
2005.09 济南市天桥区人民政府副区长、党组成员，济南市天桥工业园管委会主任；
2006.10 济南市天桥区人民政府副区长、党组成员，济南化工产业园区管委会主任；
2006.12 济南化工产业园区管委会主任、济南市天桥区人民政府党组成员；
2007.01 济南化工产业园区管委会主任、党工委副书记，济南市天桥区人民政府党组成员；
2009.04 中共济南市槐荫区委副书记；
2009.05 中共济南市槐荫区委副书记，济南市槐荫区人民政府副区长、代区长；
2010.01 中共济南市槐荫区委副书记，济南市槐荫区人民政府区长；
2011.11 中共济南市历下区委副书记、济南市历下区人民政府党组书记；
2011.12 中共济南市历下区委副书记，济南市历下区人民政府副区长、代区长、党组书记；
2012.01 中共济南市历下区委副书记，济南市历下区人民政府区长、党组书记；
2013.06 中共济南市历下区委书记；
2014.01 中共济南市历下区委书记、区人大常委会主任；
2015.06 莱芜市委副书记；
2017.02 青岛市委常委；
2017.04 青岛市委常委、政法委书记；
2018.07 潍坊市委副书记，市政府副市长、代市长
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