防总：全国入汛以来洪涝灾害致86人死亡 13人失踪

原标题：全国入汛以来洪涝灾害造成86人死亡，13人失踪

新京报快讯 （记者李玉坤）今天上午，记者从国家防总新闻发布会了解到，入汛以来，我国暴雨频繁，强降雨过程多，一些江河发生大洪水，台风偏多并偏强，局地出现严重灾害。全国已有28个省（区、市）2301万人遭受洪涝灾害，因灾死亡86人，失踪13人。

据介绍，长江、黄河上游分别发生2次编号洪水，黑龙江上游发生超警洪水。7月中旬，长江上游一级支流嘉陵江、涪江和沱江上游同时发生特大洪水，干流重庆江段水位超过保证水位，三峡水库最大入库洪峰流量60000立方米每秒，列2008年以来第3位。

同时，中小河流洪水频发重发，全国23个省（区、市）共283条中小河流发生超警以上洪水，其中43条发生超保洪水，内蒙古黄河支流乌苏图勒河、四川涪江上游、陕西渭河上游，甘肃白水江等13条河流发生超历史洪水。

入汛以来，全国已有28个省（区、市）2181千公顷农作物、2301万人遭受洪涝灾害，倒塌房屋3万间，因灾死亡86人，失踪13人。但是受灾区域分布相对集中。仅四川、甘肃2省洪涝灾害损失就占全国总数的55%；全国耕地受旱面积1452千公顷，其中内蒙古占7成以上。

此外，今年台风生成登陆偏多偏强。今年已生成台风12个，在我国登陆4个，分别较常年同期多4.2个和1.3个。第4号台风先后3次登陆广东、海南，强降雨过程持续7天；第8号台风以14级风力登陆福建，为1949年以来7月登陆福建的最强台风；第10号台风“安比”正面登陆上海，多年少有。

国家防总相关负责人介绍，国家防总、流域防总、地方各级党委政府和防指认真开展防汛抗洪防台风各项工作，取得了防汛防台风显著减灾成效。与2000年以来同期均值相比，洪涝农作物受灾面积少62%、受灾人口少72%、死亡人口少85%、倒塌房屋少93%、直接经济损失少10%，耕地受旱面积少68%，人畜饮水困难少94%。

他指出，当前，我国正处于“七下八上”防汛关键期，容易发生流域性大洪水，局地暴雨突发多发，致灾性极强。而全国有9.8万多座水库，地域分布广，工程差异大，保障安全度汛难度高。国家防总将继续通过暗访督察方式督促各地落实安全度汛责任人和方案预案，加强巡查，及时抢险，提前转移危险区群众，确保安全。

责任编辑：余鹏飞