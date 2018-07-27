国航接疑似恐怖信息返航系假警报:涉事乘客被拘

原标题：害国航返航的恐怖信息是假的！他干的…

昨天（26日），中国国际航空CA876从巴黎飞往北京，起飞约半小时后，国航AOC接到疑似恐怖信息，返航巴黎。

飞行轨迹（据flightradar24）

惊魂一刻，心跳还未平复！就有消息称，这是一个“假警报”。

据美联社当地时间26日晚报道，法国国家机场安检部门后来解释说，这一威胁最终被证明是一错误的警报。

安全部门表示，一名乘客当时没有来得及上飞机，他打电话给航空公司，说他航站楼被挡在了警方的警戒线后，警察正在调查机场一个被遗弃的包裹，他说这个包裹里可能有炸弹。

但是，电话那头的人误会成了，航班上有一枚炸弹。就是这一“恐怖信息”，导致飞机返航巴黎。

报道称，安全部门官员没有透露这名乘客以及接电话的工作人员的身份信息。

新加坡《海峡时报》、英国《每日邮报》等媒体报道称，这名乘客在电话中讲英语，有可能是一名澳大利亚乘客。

法国国际广播（rfi）援引机场方面消息称，这名乘客已经被拘留，博比尼（BOBIGNY）检察院已经开始调查此案。

虽然是虚惊一场，但当时在该航班上的乘客表示，下飞机后全是特警，像大片一样。当时飞机上工作人员为了安抚乘客情绪，并没有说是“恐怖信息”，乘客也是下飞机后看新闻才知道返航原因。

艺人陈伟霆也在该航班上，他在26日晚间还发微博报平安。

责任编辑：张建利